Manželé Dykovi se seznámili před 13 lety: Jejich vztah prošel krutými zkouškami

Zdroj: Profimedia

Tatiana a Vojtěch Dykovi už dnes patří mezi nejstálejší páry českého showbyznysu. V minulosti přitom jejich vztah brali fanoušci spíše jako úlet, věkově nesourodá dvojice ale všem předvedla, že svou lásku berou opravdu vážně a v roce 2019 si dokonce řekli u oltáře své ano. Přesto si ale hrdličky několikrát sáhly na dno.

Táňa Dyková a Vojta Dyk se sblížili při zkouškách hry Bláznivý Petříček na podzim roku 2010. O pár měsíců později se začalo šuškat o jejich poměru a v dubnu 2011 herečka veřejně přiznala, že je do o sedm let mladšího kolegy po uši zamilovaná.



"Někdy vztahy při práci přerostou ještě dál než k přátelství. Jsem šťastná," řekla tehdy herečka webu novinky.cz. Dyková měla v té době už dva syny z předchozího manželství s filmařem Pavlem Čechákem.

Na začátku vztahu dvojici čekala náročná zkouška, kterou ani jeden z nich nečekal. Dvojnásobná maminka totiž onemocněla zánětem mozkových blan. "Provedlo nás to takovým těžkým obdobím, i když jsou na světě samozřejmě horší věci, lidi přijdou o nohy, mají rakoviny a tak dále. Ale v tu chvíli neexistuje horší věc, než kterou právě prožíváte. Teďka už ale říkám, že to byl nejkrásnější dárek, který jsme mohli od života dostat. Je dobrý na to nahlížet tak, že to kvůli něčemu přišlo, pak vás to může posunout a ta nemoc má léčivý účinky," svěřil se tehdy Dyk Blesku.

Místo rozchodu svatba

V roce 2013 se Tatianě a Vojtovi narodil první společný potomek, syn Alois. Několik let pak žila rodinka v poklidu až do roku 2018, kdy se začalo spekulovat o vážné krizi. Herec se měl dokonce v té době od rodiny odstěhovat a vypadalo to na definitivní konec.

Místo rozchodu se ale stalo něco nečekaného a v květnu 2019 Dyk oznámil světu, že se vzali. Na předávání letošních cen Český lev opět dorazili manželé bok po boku a celý večer se od sebe nehnuli na krok, takže je evidentní, že všechny chmury jsou dávno zažehnány a Táňa s Vojtou opět vrkají jako na začátku vztahu.

Táňa a Vojta Dykovi se vzali na prvního máje na svátek lásky