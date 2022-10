Taťána Kuchařová jen září: Nad rozvodem dávno nesmutní a vypadá fantasticky

Zdroj: Profimedia

Modelka Taťána Kuchařová si na začátku letošního roku prošla náročným obdobím, když se po osmi letech rozváděla s hudebníkem Ondřejem Gregor Brzobohatým. Čas ale všechny rány zahojil a kráska opět vypadá spokojeně a šťastně. Když se nyní po delší době ukázala na veřejnosti, bylo jasné, že se jí daří skvěle.

Když se Taťána Kuchařová vloni v prosinci dozvěděla, že se její manžel rozhodl nadále kráčet svým životem bez ní, zhroutil se jí svět. Aby přišla na jiné myšlenky, začala hodně cestovat a během pár měsíců projela hned několika destinací. A cestování ji nepustilo ani doteď. Nyní se ale vrátila na nějaký čas zpět do Česka, kde ji čeká několik pracovních povinností. Jednou z nich bylo představení jejího vlastního parfému. A na slavností akci vypadala naprosto úchvatně.

Krušné chvíle

Když se pak Ondřej Gregor Brzobohatý vloni v prosinci rozhodl manželství s Taťánou opustit, modelka si sáhla na dno. Jak dříve uvedla pro pořad Showtime, dokonce po rozpadu vztahu navštěvovala terapeuta.

Na Brzobohatém pak nenechala nit suchou. Otevřeně v několika rozhovorech mluvila o tom, nakolik jí měl ublížit, a dokonce jej označovala za patologického lháře. To celé trvalo několik dlouhých týdnů, dokud Brzobohatému definitivně nedošla trpělivost a na sociální síti chování Kuchařové odsoudil. „Dlouho jsem nad tím, s ohledem na to hezké, co bylo v našem vztahu, jen tiše skřípal zuby. Mám toho však už akorát dost. Narozdíl od mé exmanželky Taťány nevyhledávám pozornost bulváru, abych v něm následně mohl šířit lži a demagogie, které by druhé očerňovaly a mě v očích veřejnosti vykreslovaly v tom lepším světle. Proč to Taťána dělá? Nechápu,” rozčiloval se na svém Instagramu v květnu letošního roku.

Lepší zítřky

Taťána pak pro změnu na své sociální síti reagovala na tvrzení manžela a stála si za tím, že vše, co řekla, je pravda. Následně už ale bylo absolutní ticho po pěšině a modelka se na adresu manžela více nevyjadřovala. Vypadá to, že se postupem času její zlomené srdce zahojilo a kráska se opět soustředí jen na to dobré, co se v jejím životě děje. A opět září úsměvy na všechny strany přesně tak, jak ji její fanoušci znají.