Žena mnoha tváří: Dyková tančila u tyče, přebírala ceny a sbalila idola

Zdroj: Profimedia

Talentovaná herečka Tatiana Vilhelmová Dyková nebyla vždy spořádanou manželkou a matkou, která svému milému udělá, co mu na očích uvidí. Bývala to pěkná dračice, která se svou kamarádkou Aňou Geislerovou obrážela večírky a na kabelky si vydělávala tancem u tyče.

Tatiana Dyková patří už pěknou řádku let mezi naše nejoblíbenější a nejobsazovanější herečky. Většinou ji můžete vídat po boku kolegů Macháčka, Trojana či Lišky, s nimiž tvoří symbiózu a herecký koncert. Když se k tomu přidá ještě její věrná kamarádka Geislerová, s největší pravděpodobností půjde opět o kultovní hit. Vzpomeňme například na Medvídka, Návrat idiota nebo třeba Divoké včely.

Ne vždy ale byla Tatiana velkou hvězdou českého filmu. Předtím, než ji objevil režisér Hřebejk, musela se živit i jinak. Spolu se svou kamarádkou, další hvězdou číslo jedna, Aňou Geislerovou, tancovala v pražském klubu Radost FX u tyče. Nebyly však rozhodně jediné, v té době si tak přivydělávala většina českých či slovenských hereček. Taková Míša Badinková by mohla také vyprávět.

Za tanec u tyče si slušně vydělávala

Na obranu Dykové, tenkrát jí bylo pouhých šestnáct let a peníze na tu dobu byly víc než slušné. Herečka svou divokou minulost dlouho tajila, ale stejně neutajila. Praskla na ni při tiskové konferenci před jejím účinkování ve StarDance, kdy se jí jeden z novinářů přímo zeptal.

Dyková, tehdy ještě Vilhelmová, mu zaskočeně odpověděla.

"Nebylo to žádné svlíkání se u tyče, i když mi to asi stejně nikdo neuvěří, ale to je jedno. Dělala jsem to jako brigádu a šlo spíš o to, že jsem se pohybovala po barech a tak. Byla to tenkrát docela drsná škola, ale zase bylo na parádu."

Získala stříbro ve StarDance

Její taneční průprava jí tehdy v soutěži celkem pomohla, a i když jí taneční partner Petr Čadek neustále napomínal, že není u tyče, ať si na to dává pozor, vytančila si krásné druhé místo. Porazil ji pouze akrobatický lyžař Aleš Valenta s tanečnicí Ivanou Langerovou.

Nyní Táňa patří mezi vzorné manželky a matky, které na akce vyráží jen velmi zřídka a spíše vytváří klidný domov pro svou rodinu. Aby také ne, když klofla výrazně mladšího hezounka Vojtu Dyka. S tím syna Aloise a spolu s jejími dvěma dětmi z předchozího manželství tvoří velkou rodinu. Herečka se tedy musí otáčet, aby svým chlapům doma stačila. Vojta je prý navíc, i když se to nezdá, velký jedlík.

V poslední době jste ji mohli vidět ve filmech Příliš osobní známost, Večírek nebo Grand Prix, který bude mít premiéru v listopadu letošního roku.

Zdroje: Blesk, iDnes