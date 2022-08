Taťjana Medvecká si kdysi sáhla na dno: Při natáčení filmu se ošklivě poranila

Zdroj: Mates Smolík/FTV Prima

V nové epizodě Pohádkových 7 pádů Honzy Dědka se na gauč hostů posadila vedle Václava Vydry a Petra Jablonského také herečka Taťjana Medvecká. Ta vzpomínala na své herecké začátky a promluvila i o filmu Marečku, podejte mi pero!, ve kterém původně vůbec hrát neměla. Řeč ale přišla také na její menší roli ve snímku Osvobození Prahy, na jehož natáčení herečka a dabérka vůbec nevzpomíná v dobrém.

Jedním z dalších hostů Honzy Dědka v jeho Pohádkových 7 pádech byla i herečka Taťjana Medvecká, která se rozpovídala o tom, jak se jí v sedmdesátých letech natáčelo pod taktovkou Otakara Vávry. Společně pracovali na filmu Osvobození Prahy, kde měla herečka v jedné ze scén rychle utíkat. To se jí ale bohužel nepěkně vymstilo.

Zdroj: FTV Prima

Úraz a zkažená dovolená

Taťjana Medvecká přiznala, že si během natáčení zmíněného snímku sáhla na samé dno. „To bylo strašně těžký. Byla jsem na škole. S Naďou Konvalinkovou jsme byly dvě vězenkyně prchající z Terezína. Režisér říkal, že jedna bude ležet polomrtvá na voze, druhá utíkat. Chytrá Konvalinková řekla, že ona bude ležet. Tak já, pionýrka, že budu běhat. Dopadlo to katastrofálně. U filmu se všechno zkouší. Měla jsem běžet o život už na zkouškách. Ale nebyla jsem trénovaná. Když jsme šli na ostrý záběr, cítila jsem, jak mi svaly vibrují. Opakovalo se to mnohokrát. My jsme pak s mým tehdy ještě ne mužem měli jet na dlouhou dovolenou na Kavkaz. Dva dny před odjezdem mi volali z ateliérů, že se to musí natočit znovu, protože záznam utopili v laboratoři. Říkala jsem, že jedu pozítří na dovolenou, a oni, že to stihneme, zítra to natočíme a pozítří odjedu. Přišla jsem na to natáčení, nohy se ještě nezahojily, pořád se klepaly. Šla jsem za panem Vávrou, že mě ty nohy bolí a že bych ty zkoušky jen odchodila. Dovolil to, jenže když se jelo naostro, přeskočila jsem takový potůček a jako podťatá jsem padla,” vyprávěla herečka, která si při pádu natrhla stehenní sval a na dovolené pak mohla sotva chodit.

Zdroj: FTV Prima

Vtipálek Václav Vydra

Václav Vydra byl dobrým přítelem režiséra Jiřího Menzela a u Honzy Dědka se vrátil v čase k tomu, jaké překvapení kdysi ještě s jedním kamarádem režisérovi připravili. Co ale mělo být původně vtipné, bylo nakonec spíše trapné. „Menzelovi jsme s Preissem dali k dvaašedesátým narozeninám striptérku. To bylo hodně vtipný. Bylo to možná trapnější než vtipnější. Napadlo nás, že to bude trošku šoking. Shodli jsme se na tom, že to bude vtipný, sehnali jsme striptérku, domluvili jsme, že přijde po představení. Jirku jsme posadili do první řady Vinohradského divadla. Dívka přišla na jeviště, začala své představení a Jirka se pomalu zasouval do toho křesla. A trvalo to dlouho. A my jsme s Viktorem Preissem seděli v poslední řadě a trošku jsme se styděli,” vyprávěl Václav Vydra s úsměvem.

Do třetice si k hercům sedl komik Petr Jablonský, který přítomné diváky pobavil vyprávěním vtipů, které říkal hlasy pohádkových velikánů.