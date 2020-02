Taylor Swift a její velké lásky! Spočítáte vůbec, kolik jich bylo?

O Taylor Swiftové se říká, že je možná ta největší divoška showbyznysu. Během kariéry už stihla vystřídat překvapivě velký počet těch největších krasavců. Kolik jich vlastně dohromady skutečnosti bylo?

Její nejpropíranější vztah byl s Harry Stylesem. Tehdy One Direction vládli světu a Taylor Swift byla královnou popu. Bylo jen otázkou času, než to dá dohromady s nejoblíbenějším členem této chlapecké skupiny. Vztah jim dlouho nevydržel, jejich těžkým rozchodem bylo inspirováno album 1989 a o románku vzniklo i několik krásných písní, například Style nebo Out Of The Woods.



Fanoušky stále šokuje, čím bývalá country zpěvačka okouzlila jednoho z nejvíc sexy mužů planety Jakea Gyllenhaala. Herec ze Spider-Mana s Taylor vydržel několik měsíců, než zapomněl na její narozeniny. O tom zazpívala v písničce The Moment I Knew a jeho nespolehlivou povahu obtiskla do balady The Last Time.



Nejdivočejší moment se odehrál v době, kdy randila s Calvinem Harrisem. Slavného DJe odkopla po více než roce tím nejhorším možným způsobem - podvedla ho s hercem z Avenegers Tomem Hiddlestonem. Toho podle písně Getaway Car nikdy nemilovala, pouze ho využila k tomu, aby se vymanila z nefungujícího vztahu.



Teď je to skoro tři roky, co chodí s hercem Joem Alwynem (Favoritka). O něm vzniklo několik písní z alba Reputation a vypadá to, že i celé nové album Lover. Taylor se konečně cítí ve vztahu šťastná a dává to pořádně najevo - kontrast mezi posledními vydanými deskami je diametrálně odlišný.



S kým dalším chodila, rozešla se a vydělala na tom nechutný balík peněz? To se dozvíte v galerie.