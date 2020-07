Taylor Swift a její nejslavnější úlovky! S kolika hvězdami vlastně chodila?

Říká se, že každá píseň Taylor Swift je o nějakém chlapci. Její alba vycházejí v dobách po rozchodu s chlapem, nebo po absolvování prvního výročí, atmosféra písní je pak odvozena od toho, jak těžký byl rozchod/ šťastná s ním je. Největší divoška šoubyznysu ulovila během své kariéry ty největší krasavce, kolik jich ve skutečnosti bylo?

Její nejpropíranější vztah byl s Harry Stylesem. Tehdy One Direction vládli světu a Taylor Swift byla královnou popu. Bylo jen otázkou času, než to dá dohromady s nejoblíbenějším členem této chlapecké skupiny. Vztah jim dlouho nevydržel, jejich těžkým rozchodem bylo inspirováno album 1989 a o románku vzniklo i několik krásných písní, například Style nebo Out Of The Woods.



Fanoušky stále šokuje, čím bývalá country zpěvačka okouzlila jednoho z nejvíc sexy mužů planety Jakea Gyllenhaala. Herec ze Spider-Mana s Taylor vydržel několik měsíců, než zapomněl na její narozeniny. O tom zazpívala v písničce The Moment I Knew a jeho nespolehlivou povahu obtiskla do balady The Last Time.



Nejdivočejší moment se odehrál v době, kdy randila s Calvinem Harrisem. Slavného DJe odkopla po více než roce tím nejhorším možným způsobem - podvedla ho s hercem z Avenegers Tomem Hiddlestonem. Toho podle písně Getaway Car nikdy nemilovala, pouze ho využila k tomu, aby se vymanila z nefungujícího vztahu.



Teď je to skoro tři roky, co chodí s hercem Joem Alwynem (Favoritka). O něm vzniklo několik písní z alba Reputation a vypadá to, že i celé nové album Lover. Taylor se konečně cítí ve vztahu šťastná a dává to pořádně najevo - kontrast mezi posledními vydanými deskami je diametrálně odlišný.



S kým dalším chodila, rozešla se a vydělala na tom nechutný balík peněz? To se dozvíte v galerie.