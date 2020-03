Těhotná Monika Bagárová: Strach z koronaviru! Raději nevychází z bytu!

„Přátelé, ani mě není jedno, co se momentálně děje a přiznám se, že mám opravdu strach o sebe a své blízké. Proto jsem se rozhodla zůstat doma, dokud bude potřeba. Dost mi to leze na palici, protože nad tím stále přemýšlím a vůbec nevím, jak moc je to nebezpečné v těhotenství," vyjádřila Bagárová své obavy fanouškům na Instagramu.

Kvůli požehnanému stavu má samozřejmě zpěvačka mnohem větší strach, jelikož má zodpovědnost nejen za sebe, ale i za své nenarozené miminko!

Mezi celebritami se poslední dny šíří poslání, že by lidé v těchto dnech skutečně neměli opouštět své domovy, a pokud potřebují na nákup, ať si nasadí respirátor či masku. Češi totiž stále nařízení vlády ignorují a porušují pravidla, díky kterým se koronavirus rychle šíří. Monika Bagárová se tak přidala k dalším osobnostem, které ukazují, jak se správně chovat! Za Šíp říkáme ano! A nastávající mamince přejeme hodně zdraví…