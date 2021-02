Těhotná Eva Josefíková se měla vdávat: Od oltáře utekla s brekem

Jeden z nejkrásnějších dnů v životě měla prožít Denisa Kánská. Za okamžik se z ní měla stát paní Linhartová. To by ale scenáristé seriálu Slunečná nesměli diváky napínat a přichystat pro herečku Evu Josefíkovou jiný osud. Na vysněnou svatbu si tak musí Denisa ještě počkat. Ženich se totiž k oltáři nedostavil.

John Linhart v podání Maroše Kramára požádal Evu Josefíkovou alias Denisu o ruku, a ta souhlasila. Narychlo se tak připravila svatba, která ale nakonec nedopadla.

„Byl to pro mě natáčecí den jako každý jiný. Nic zásadního se nedělo, snad jen to, že to bylo celé rychle natočené, protože svatba to byla komorní. Díky tomu bylo na place málo herců a za necelé dvě hodiny bylo hotovo,“ prozradila herečka, která oblékla krásné krajkové svatební šaty, které zdobilo těhotenské bříško převázané mašlí.

Pro Evu byly připraveny patery šaty ze svatebního salonu, do kterých se přidávalo falešné těhotenské břicho, přestože už herečka v té době byla těhotná. Celá svatba se odehrávala na říčanském úřadě, kde byli všichni štábu nápomocni.

Josefíková je těhotná i ve skutečnosti

„Jelikož svateb není v této době moc, tak nám na úřadě všichni vyšli vstříc. Štáb se v Říčanech usídlil v půl osmé ráno a vše velmi rychle natočil,“ upřesňuje PR koordinátor seriálu Slunečná Josef Ducký.

Dokonce nám se svatebním natáčením pomohl i oddávající úředník, který nepatřil ke komparzu, ale byl to skutečný zaměstnanec úřadu. Celé to proběhlo bez jakéhokoli zádrhele,“ dodává.

Po takové svatbě netouží žádná nevěsta

Svatba sice začala, na místě byli svědci i družičky v podání Evy Burešové, Marka Lambory, Lukáše Langmajera, Martiny Hekerové, Natálie Stejskalové , ale neskončila šťastně. Ženich se totiž na obřad vůbec nedostavil, a tak Denisa nakonec odešla s brekem a obavami, co se stalo.

„Kam John zmizel, prozradit nemůžu, dívejte se a uvidíte,“ nenechala se obměkčit nevěsta Eva Josefíková, která i v požehnaném stavu Slunečnou stále natáčí.