Svého těla si víc váží: Těhotná Marešová se ukázala jen ve spodním dílu plavek

Zdroj: Profimedia

Moderátor Leoš Mareš a jeho manželka Monika utekli z chladných podzimních dní na prosluněné Maledivy a své fanoušky zásobují množstvím úchvatných snímků z dovolené. Na jednom z nich se Monika nechala zvěčnit jen ve spodním dílu plavek a mnohým spadla brada. I v těhotenství si totiž manželka moderátora udržuje úžasnou postavu.

Manželé Leoš a Monika Marešovi rádi cestují a objevují svět, a tak se nelze divit, že dali sbohem sychravému podzimnímu počasí a vyrazili na čas na slunné Maledivy. Zároveň si tak možná chtěli užít dost možná poslední dovolenou předtím, než bude Monika v poslední fázi těhotenství a následně přivede na svět jejich vůbec prvního společného potomka. A jak se zdá z jejich snímků, které přidávají na sociální sítě, manželé si dovolenou naprosto užívají.

Zasloužený odpočinek

Zatímco Leoš Mareš se musí i na dovolené věnovat práci a díky moderní technice může i ze vzdáleného ostrova v Indickém oceánu moderovat Ranní show na Evropě 2, Monika odpočívá a čerpá energii na náročné období, které ji zanedlouho čeká. Jak totiž moderátor před časem uvedl na svém Instagramu, v březnu se dočkají prvního společného potomka. Podle výpočtů by tak Monika v současné době měla být v šestém měsíci těhotenství.

Ani to ale Monice nebrání v tom, aby se mohla zvěčnit na odvážnějších fotkách. Právě na Maledivách ji její manžel zachytil jen ve spodním dílu plavek, ve kterém nastávající maminka stojí zády k fotoaparátu a opírá se o palmu. „Svého těla si teď vážím mnohem víc,” napsala Marešová ke snímku. A reakce na sebe nenechaly dlouho čekat.

Fanoušci chtějí vidět bříško

Monika Marešová za odvážnou fotku sklidila samá slova chvály. „Nejvíc sexy nastávající maminka,” napsala pod příspěvek jedna z fanynek. „Musím říct, že těhotenství vám hodně sedne a sluší,” přidala se další. A obdobných reakcí se objevovala celá řada.

Monika však od oznámení těhotenství na sociální síti nesdílela jednu jedinou fotografii rostoucího bříška. A právě to je tím, co její obdivovatele zajímá nejvíce. „My už chceme vidět bříško,” psali jiní pod fotku z dovolené. Leoš Mareš se jim to alespoň z části snaží kompenzovat, když čas od času ve stories zveřejní snímek, který bříško Moniky leckdy poodhaluje.