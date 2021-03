Soudní tahanice nabírají grády: Otcem dítěte Soukalové by mohl být Koukal?

Šťastněji nikdy nevypadala. Gábina Soukalová nyní jen září. Konečně se zbavila příjmení Koukalová, které měla po dnes již exmanželovi Petru Koukalovi a čeká miminko s přítelem Milošem. Jediný problém je, že podle zákona by do rodného listu dítěte mohl být zapsán jako otec právě Koukal.

Gábina Soukalová vypadá jako křehká víla, kterou je těžké nemilovat. Její exmanžel Petr Koukal k ní ale lásku už rozhodně necítí. Potom, co on dle jejích slov provedl jí, už k němu ani ona nemůže chovat city.

Je až po uši zamilovaná do svého přítele Miloše Kadeřábka, se kterým, aby toho nebylo málo, čeká miminko. Z Koukalové si rychle změnila jméno na Soukalovou a raduje se ze svého nového života. Rychlé zvraty s sebou ale nesou určité komplikace.

Pokud se totiž dítě narodí do 300 dnů po rozvodu, otcem bude automaticky zapsán Petr Koukal. Alespoň tak by to mělo být podle zákona. Soukalová je momentálně ve čtvrtém měsíci. Nezbývá jí než doufat, že se miminku nebude chtít moc brzy na svět.

Další svatba? Ani náhodou!

Řešením by byla svatba, ale do té se Soukalová nehrne. Sotva se přeci rozvedla. „Po zkušenostech z minulosti nejsem svatbám úplně nakloněná, takže v tomto směru bych rozhodně nepospíchala. Společnou budoucnost ale plánujeme, to rozhodně!“ uvedla Soukalová před časem dle Expresu.

Je otázkou, jak to bude bývalá profesionální sportovkyně řešit. Momentálně se jí do toho šťourat nechce, když je konečně šťastná. Jediné, co jí kazí náladu, je zjištění, že žila s někým koho neznala a o kom jí lidé kolem ní říkali, že není zrovna vhodným partnerem.

V rozhovoru pro Ona Dnes přiznala, jaké hrůzy se jí s Petrem Koukalem děly během manželství. Předmanželskou smlouvu s ním neměla a v současné době toho jistě lituje.

Koukal s Gábinou uměl manipulovat

„V momentu, kdy jsem s takovou smlouvou přišla, se Petr nejprve několikrát omlouval ze schůzek s právníkem z různých malicherných důvodů, a nakonec doma brečel, že nás chci rozdělovat, a to jsme se ještě nevzali. Vždycky věděl, jak to na mě nahrát, abych mu věřila,“ svěřila se bývalá biatlonistka.

Po krachu vztahu došlo k opravdu neočekávaným situacím. Gábina si chtěla z jejich společného domu vyzvednout věci, ale nebylo jí to umožněno. Bývalý manžel jí totiž vyměnil bezpečnostní kódy na dveřích.

Kódy prozradil až na výzvu jejího právníka.

„Nikdy bych nečekala něco takového od člena nejbližší rodiny. Je to pro mě velká škola. Rozhodně jsem si jistá, že tak důvěřivá už nebudu,“ tvrdí poučená Koukalová.

Manžel mě podváděl, tvrdí Soukalová

„Manžel mě také podváděl, stejně jako všechny svoje partnerky. To bych ještě asi dokázala zvládnout, ale pak přišly pochybnosti o tom, kam odešla spousta mých finančních prostředků z účtů nebo ze společných investic,“ dodala s tím, že jí zřejmě bral i peníze. Poslala na něj tedy firmu provádějící audity.

„Pouze konstatuji, že její výroky jsou nepravdivé či účelově vytržené z kontextu, což naštěstí mohu prokázat. Rozhodně to ale nebudu dělat přes média, protože v tom postrádám jakýkoliv smysl,“ obhájil se Koukal prostřednictvím webu Život v Česku.