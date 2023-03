Nejkrásnější těhulky Česka: Myslivcová ukazuje nabitý hrudník, Hanychová zkrotla

Zdroj: Profimedia

Těhotenství zkrátka sluší každé ženě a známé tváře českého šoubyznysu rozhodně nejsou výjimkou. Když se před nedávnem objevily ve společnosti na jedné akci Dominika Myslivcová a Agáta Hanychová, jen stěží šlo určit, která z dam září více. Myslivcová na sebe ovšem spíš než bříškem upozorňuje nabitý dekoltem.

Český šoubyznys zažívá pořádný babyboom. Během posledních několika měsíců oznámila těhotenství celá řada hvězd a některé z nich přitom přivítají potomka už opravdu zanedlouho. Mezi ty patří i influencerka a modelka Agáta Hanychová, která je už v osmém měsíci těhotenství a miminka se společně s partnerem Jaromírem Soukupem nemohou dočkat.

Jemná Agáta

Agáta si těhotenství užívá, rozhodně to ale nevypadá tak, že by jej chtěla trávit doma u televize v teplákách. Se Soukupem před pár dny vyrazila na akci Clash of the Stars a byla bezesporu jednou z nejkrásnějších dam večera. Navzdory tomu, že Agáta vždy ráda provokovala a ráda nosila odvážnější modely, tentokrát vsadila na jemnost a eleganci. A rozhodně se jí to vyplatilo.

Vnadná Myslivcová

A těhotenství před několika dny oznámila i Dominika Myslivcová. „Project baby,” napsala na sociální síti a k příspěvku přidala i několik fotografií, na kterých je vidět její zakulacující se bříško. Právě ani Dominika Myslivcová nechyběla na akci Clash of the Stars, ale narozdíl od Agáty Hanychové sáhla po odvážnějším modelu. A s ním všem ostatním ukázalo, že se jí zvětšuje nejen bříško, ale i hrudník.

Kromě Dominiky Myslivcové a Agáty Hanychové se letos dočká potomka také například herečka Denisa Pfauserová. Z miminka se budou radovat ale i Angie Mangombe a její snoubenec Josef Kůrka, který momentálně září v reality show Survivor.