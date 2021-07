Tenistce Plíškové fandil při Wimbledonu Tom Cruise, potkala se s vévodkyní Kate

Když tenistka Karolína Plíšková ve wimbledonském finále ztratila prvních čtrnáct míčů, napjatá atmosféra by se snad dala krájet. Chvíli to dokonce vypadalo, že si manželka moderátora Michala Hrdličky uřízne pořádnou ostudu. Pak ale zabojovala a přestože nakonec nevyhrála, na svůj výkon může být opravdu hrdá. Obzvlášť, když jí na tribuně držel palce hollywoodský herec Tom Cruise.

I když o sobě Karolína Plíšková tvrdí, že umí prohrávat, při děkovné řeči se jí zlomil hlas a rozplakala se dojetím. „Moc děkuji. Děkuji všem, kteří dneska přišli. Užila jsem si každou minutu na kurtu," hlesla a pak už se při bouřlivých ovacích publika neudržela a začala plakat. Diváci ale českou sportovkyni nenechali ve štychu a znovu ji obrovsky podpořili potleskem. „Promiňte. Většinou nikdy nepláču, nikdy, a teď…" odklonila se od mikrofonu. Už po chvilce se ale zasmála sama sobě a dokázala tak, že se skutečně dokáže sebrat v každé situaci.

V těžkých okamžicích umí zabojovat

Všichni, kdo sledovali finále prestižního turnaje, museli vědět, že začátek se Plíškové moc nepovedl. První bod získala až za stavu 0:3, 0-30, pak přišla dvojchyba a hráčka už ztrácela 0:4. Chybělo málo a tenistka mohla skončit debaklem, na který by zřejmě vzpomínala jen nerada. Slabší povahy by možná v takové chvíli dokonce začaly panikařit a pokusily se nenápadně zdekovat do šatny. Ne však Plíšková, která všem ukázala, že i v těžkých okamžicích umí pořádně zabojovat. „Byl to příšerný začátek, první set jsem si moc neužívala. Snažila jsem se myslet na to, že to je finále, a i kdybych prohrála třeba 12:0, tak je to pořád finále," uvedla pak Karolína pro web isport.cz.

Tenistka moc dobře věděla, že během utkání se k vítězství v podstatě ani nepřiblížila. Soupeřka Ashleigh Barty z Austrálie totiž měla navrch prakticky od začátku každého setu. Přesto jí naše reprezentantka dokázala pořádně zavařit a zkomplikovat rozjetou hru. „To je pro mě cenné. Jsem ráda, že i když jsem se na začátku cítila blbě, našla jsem cestu, jak možná zvítězit," doplnila Plíšková.

Atmosféra byla k nezaplacení, fandil mi Cruise

Přestože Karolíně vítězství v turnaji nakonec uteklo, její sen zůstává pořád stejný: grand slam by chtěla jednou vyhrát. „Snažím se o to od chvíle, kdy jsem začala s tenisem. Nějakých cílů, po kterých jsem vždycky toužila, jsem už dosáhla. Teď bude můj cíl tohle," má jasný plán Plíšková, která na Wimbledon dokonce změnila názor. "Můj vztah k Wimbledonu se zlepšil. Asi by mohl být ještě o trošku lepší, ale teď je dobrý a dávám mu šanci do budoucna," uvedla hráčka.

Kromě manžela Michala Hrdličky tenistce v publiku nefandil nikdo jiný než hollywoodský idol Tom Cruise. A když po zápase Karolíně aplaudoval celý wimbledonský centrkurt, na herci, který jí nadšeně tleskal, bylo skutečně znát obrovské dojetí. „Slyšela jem, že mi během zápasu fakt hodně fandil, za to jsem ráda. Atmosféra byla k nezaplacení," přiznala pak spokojeně hráčka, kterou při zápase sledovala i vévodkyně Kate. „Užívala jsem si už jen to, když jsem ji viděla při rozehrávce. Říkala jsem si, jestli přijde někdo z královské rodiny. Docela je sleduju, zajímá mě jejich historie a rodina. Takže jsem ráda, že tam byli," dodala Plíšková pro iSport.

Karolína Plíšková za druhé místo ve Wimbledonu dostane 27 milionů korun.