Tereza Bebarová v době covidu: Práce má nad hlavu, starosti jí však dělá vakcína

Herečka Tereza Bebarová, která je známá také coby Světlana z nekonečného seriálu Ulice, o svou roli v loňském roce přišla. Nic ale nenechala náhodě a pustila se do tvorby vlastního projektu. A udělala dobře. Jak totiž herečka sama tvrdí, koronavirus do jejího profesního života nijak zvlášť nezasáhl. „Samozřejmě, chybí mi živá divadelní představení a přímý kontakt s publikem. To se nedá nahradit. Jinak to ale moc neprožívám, není čas. Mám dost práce,” nechala se Tereza Bebarová slyšet v rozhovoru pro Parlamentní listy.

„Hned, už při prvním lockdownu, kdy se najednou nemohlo nic, jsme pochopili, že tohle bude na dlouho a dostane to do problémů hodně lidí. Tak jsme s partnerem přemýšleli, co dál, a vymysleli si projekt Čas na TeBe, což je televizní pořad, který běží na TV Mňam a TV Hobby. Je to taková burza nápadů, televizní trh, kde si s námi můžete upéct nebo uvařit, vedle toho nabízíme hromady dobrých rad, tipů a kurzů, které mohou diváci využít,” svěřila se herečka, čemu se momentálně věnuje a o čem její projekt je.