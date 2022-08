Tereza Bebarová prozradila tipy na spokojené soužití, s partnerem slaví 30 let

Zdroj: Profimedia

Tereza Bebarová žije už třicet let po boku jednoho muže takzvaně "na psí knížku" a do svatby se zatím nehrne. Herečka na svém Instagramu prozradila, jaký je její recept na spokojený vztah.

Tereza Bebarová se scenáristou Ivanem Kotmelem oslavila třicetileté výročí vztahu. "Tereza a Ivan = 30 LET SPOLU. Lidi se často diví, že jsme spolu tak dlouho a ptají se: Máte na to recept? Nemáme… Ale možná pro vás máme pár tipů, jak to funguje nám," napsala herečka a přidala několik archivních i současných fotografií z rodinného alba.

Bebarová a Kotmel spolu mají dvě dcery, přesto pro ně svatba nikdy nebyla velikým lákadlem.

Hvězda seriálu Ulice tvrdí, že pro spokojený vztah je potřeba dodržovat pouze pár základních pravidel, které sepsala svým fanouškům na Instagram.

Pojíst tři kopky soli

"Navzájem se dostatečně proklepněte, ať víte s kým máte tu čest. Je jedno hezké ruské přísloví, že partneři spolu mají pojíst tři kopky soli a když to zvládnou, měl by vztah vydržet v časech dobrých i zlých. Mějte společné zájmy. Nás baví umění, už 20 let se věnujeme zdraví. Společně podnikáme, pracujeme na sobě, učíme se novým věcem, máme rádi život, se vším co nabízí," poradila Tereza Bebarová některé ze svých tipů na fungující vztah. Herečka dodala, že ji s partnerem také spojují jejich potomci a občasná hádka může naopak skvěle pročistit vzduch.

"Máme spolu děti. To už samo o sobě znamená ve vztahu dvou lidí závazek, ne? Krize nebo hádka může být i cestou k pevnějšímu vztahu a lepší komunikaci. Smějeme se spolu, nelžeme si. Komunikace je asi základ každého dobře fungujícího vztahu. A pravda, byť bývá někdy hořká, vnese do všeho jasno. Vztah je volba. Nikdo nikoho nenutí, nevydírá, nedrží. Děkujeme za vše co máme," vypsala Bebarová nejdůležitější body, které podle ní vedou ke spokojenému soužití s partnerem.

"Tak co myslíte? Zas tak těžký to není, ne? Nebo?" uzavřela.