Jak dnes vypadá Tereza Bebarová? Světlanu z Ulice možná ani nepoznáte!

Herečku Terezu Bebarovou byli diváci zvyklí vídat převážně v nováckém seriálu Ulice, kde ztvárnila postavu Ukrajinky Světlany Nyklové. V seriálu herečka často nosila výrazné líčení, a tak není divu, že by ji fanoušci mimo obrazovky dost možná stěží poznali!

Dlouhých patnáct let herečka Tereza Beberová ztvárňovala v seriálu Ulice postavu Ukrajinky Světlany a patřila k nejoblíbenějším protagonistům. Teď se však diváci se Světlanou pomalu loučí. V lednu si totiž produkce Ulice pozvala herečku a Tereza byla přesvědčená, že jde o běžnou schůzku kvůli natáčení. Následoval šok, když jí bylo oznámeno, že její postava v seriálu končí, neboť scénáristé už neví, jak by se dál vyvíjela.

Nečekaný konec

Zprávu, která spoustu fanoušků zvedla ze židle, oznámila herečka až v květnu. „To, že končím, mi produkce oznámila už v lednu, byl to pro mě šok, ale možná horší je zjištění, že kteří moji kolegové to věděli dřív než já a nikdo mi to neřekl. Musela jsem to tajit, protože jsem s Novou měla podepsanou smlouvu do 30. dubna, a tak jsem to na sociální síť napsala až 2. května,” nechala se slyšet před několika měsíci herečka v livestreamu Blesku. Následně se na sociálních sítích strhla lavina a fanoušci žádali, aby se postava do seriálu vrátila.

„Vůbec jsem netušila, jak lidi mou postavu měli rádi, a za to jim chci moc poděkovat, i za podporu, kterou mi denně vyjadřují,” dodala tehdy ještě Tereza Bebarová.

Nový začátek

Herečka působila v seriálu Ulice od jeho úplných začátků, natáčení podřizovala svůj osobní život a právě o to víc ji konec mrzel. „Když jsem měla v plánu první těhotenství, tak jsem jim to řekla, aby mou roli upravili, stejně tak u druhého, v podstatě znali můj sexuální život,” nechala se podle Blesku Tereza Bebarová slyšet a dodala, že jí nakonec odchod ze seriálu otevřel oči.

„Na druhou stranu jsem po odchodu z Ulice dospěla, a za to děkuji,” řekla herečka. Její nečekaný odchod zasáhl i některé z jejích kolegů. „Víte, mrzí mě, že končí Tereza Bebarová v Ulici, protože jsme tam za těch 15 let opravdu něco jako rodina. Na place jsem se s ní a Vaškem Svobodou potkávala nejvíce, ale to je život. Vždycky něco končí a něco začíná,” nechala se před časem slyšet herečka Jaroslava Obermaierová pro super.cz.

Jiná než v Ulici

V seriálu Ulice diváci Terezu Bebarovou vídali hlavně nalíčenou, byly časy, kdy dokonce velmi výrazně. V osobním životě se však herečka nezdráhá ukázat svou přirozenou tvář naprosto bez make-upu. Nutno říct, že herečka vypadá výborně, byť může být bez líčidel téměř k nepoznání od její postavy Světlany v seriálu Ulice.