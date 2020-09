Smrt Světlany v Ulici: Tereza Bebarová promluvila o svém konci v seriálu

Smrt Světlany

Tereza Bebarová žila dle svých slov v bláhovém pocitu, že je vše fajn, že se dle domluvy, kterou měla s vedením, může částečně stáhnout, aby se mohla více věnovat své rodině. Pak ale přišel šok, producenti se totiž rozhodli nechat postavu Světlany zemřít. „V tu chvíli, kdy to člověk nečeká a kdy mi po patnácti letech natáčení ani nikdo neřekl, že je nějaký problém a rovnou se to vyřešilo mým odchodem, to bylo nepříjemné,” mluvila Tereza Bebarová o svém nečekaném odchodu ze seriálu.

Kreativní producentka uvedla, že odchod Světlany ze seriálu souvisí právě s hereččiným přáním zmenšit obsah své role, což vedlo k neudržitelnosti dějové linky. „Je možné, že to byl ten důvod. Ale když má někdo s něčím nějaký problém, tak je třeba, aby komunikoval, aby mi jasně řekli, že se něco děje, a to se nestalo. A když nikdo nekomunikuje a všichni se tváří tak, jako že je vše v pořádku, nemůžete nic udělat,” odpovídala Tereza na otázku, jak to podle ní celé bylo.

„Dostala jsem kytku, a tak jsem si myslela, že mě jdou přemlouvat, abych začala víc natáčet. Už jsem si v duchu říkala, že si budu muset najít nějakou tu paní na hlídání. A pak přišla informace, že Světlanu nechají umřít. Po takovém zážitku je člověk vytržen do úplně jiné reality, což je ale nakonec moc dobře. Je třeba se rychle vzpamatovat, najít novou energii a říct si, že přijdou zajímavější a lepší nabídky,” shrnula Tereza situaci pro Extra.