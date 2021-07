Tereza Bebarová o Ulici: Podraz kolegů ji posílil, v seriálu chtěla zestárnout!

Tereza Bebarová minulý rok nedobrovolně opustila seriál Ulice po dlouhých patnácti letech. Herečka přitom vůbec netušila, že scénáristé s její postavu už dále nepočítají. S odstupem času je ale prý Bebarová za toto rozhodnutí ráda, díky vyhazovu se totiž posunula ve své kariéře!

Tereza Bebarová byla dlouhé roky jednou z hlavních tváří nekonečného seriálu Ulice. Za patnáct let si diváci její postavu Světlany velmi oblíbili, o to více bylo šokující, když tvůrci oznámili, že Bebarová v této roli končí.

Herečka později přiznala, že se vše odehrálo za jejími zády. "To, že končím, mi produkce oznámila už v lednu, byl to pro mě šok, ale možná horší bylo zjištění, že někteří moji kolegové to věděli dřív než já a nikdo mi to neřekl. Musela jsem to tajit, protože jsem s Novou měla podepsanou smlouvu do 30. dubna, a tak jsem to na sociální síť napsala až 2. května," řekla tehdy Blesku během live streamu.

Po veřejném oznámení odchodu Bebarové z Ulice se strhla lavina protestů a fanoušci volali po návratu Světlany do seriálu. "Vůbec jsem netušila, jak lidi mou postavu měli rádi, a za to jim chci moc poděkovat, i za podporu, kterou mi denně vyjadřují. Vážím si i lidí z tvůrčího týmu, kteří bojovali, aby Světlana neskončila. Děkuji všem, ale život jde dál a jsem otevřená všem nabídkám," neskrývala herečka radost nad projevenou solidaritou diváků.

Věděli i o mém sexuálním životě, přiznala Bebarová

Po odchodu Terezy Bebarové se spekulovalo o tom, zda náhodou za vzniklou situaci nemohla její práce v konkurenční televizi. Herečka přijala nabídku na pořad Peče celá země, sama ale nevěří, že by právě toto byl důvod, proč ji tvůrci z Ulice vyhodili.

"Nemyslím si to, obě televize o všem věděly. Konec v Ulici mě o to víc mrzí, že jsme jí podřizovala i svůj soukromý život. Když jsem měla v plánu první těhotenství, tak jsem jim to řekla, aby mou roli upravili, stejně tak u druhého, v podstatě znali můj sexuální život. Na druhou stranu jsem po odchodu z Ulice dospěla, a za to děkuji," tvrdila Bebarová už minulý rok v rozhovoru pro výše zmíněný web, že je s osudem smířená.

Uběhl nějaký čas a s odstupem se bývalá hvězda nekonečného seriálu na vše dívá s nadhledem a po pádu na dno prý našla potřebnou sílu založit si vlastní pořad.

Chtěla jsem v Ulici zestárnout, lituje herečka

Tereza Bebarová se v rozhlasovém pořadu Blízká setkání rozpovídala o minulosti a nevynechala ani svůj odchod z Ulice. Rozhodnutí produkce bylo pro hvězdu velice nečekané. "K mé nelibosti, protože jsem tam opravdu chtěla zestárnout," svěřila se herečka v rozhlasu.

"Bylo mi to líto. Nebo spíš způsob, jakým mi to bylo oznámeno. Že to všichni věděli, jen já ne," vrátila se k nemilé vzpomínce.

Ačkoliv bylo toto období pro Terezu Bebarovou bolestivé, nakonec ji to posunulo dopředu. "Dnes děkuju za ten vyhazov, protože bych jinak neudělala svůj pořad," uzavřela herečka, která má se svým lifestylovým pořadem Čas na TE.BE veliký úspěch.

Tereza Bebarová se rozpovídala o minulosti v Blizkých setkáních.