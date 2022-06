Brodská vydala knihu o mamince: Brejchová se v díle vrací ke své minulosti

Zdroj: Kundrát / CNC / Profimedia

Jana Brejchová byla sexsymbolem šedesátých let, dnes už ale žije mnoho let v ústraní a jediné zprávy se veřejnosti dostávají díky její dceři Tereze Brodské, která slavnou maminku pravidelně navštěvuje na oddělení LDN.

Jana Brejchová žije již sedm let v léčebně dlouhodobě nemocných, je upoutána na lůžko a potřebuje neustálou péči. Tereza Brodská za svou matkou do zařízení pravidelně dochází a před časem se rozhodla, že o ní napíše knihu.

Tereza svou maminku vyzpovídala a vydala dílo s názvem Moje máma Jana Brejchová. Herečka byla ve svých výpovědích velmi otevřená. V knize řeší své soukromí, životní lásky i složité rodinné vztahy, které popsala během rozhovorů s dcerou.

Brejchová prý na knihu reagovala velice emotivně a dokonce uronila slzu. "To je krásný, to je tak krásný, ale myslíte, že si na mě ještě lidé vzpomenou?" svěřila se Tereza Brodská v Showtimu.

Čtyři nevydařená manželství

Jana Brejchová se poprvé vdávala v pouhých osmnácti. Tehdy řekla své ano o osm let staršímu režisérovi Milošovi Formanovi a vztah vydržel jen čtyři roky. Druhým manželem byl německý herec Ulrich Thein, s nímž čekala dítě, o které přišla. Rozvod přišel kvůli této tragédii záhy, manželství se rozpadlo po dvou letech.

Nejdelší vztah prožila herečka s Vlastimilem Brodským, který je otec dcery Terezy. Jejich manželství trvalo šestnáct let, Brejchová se ale zamilovala do o třináct let mladšího kolegy Jaromíra Hanzlíka a Brodského opustila.

Posledním manželem byl herec Jiří Zahajský, svatba proběhla roce 1997 a zůstali spolu až do jeho smrti. Poté už Jana Brejchová zůstala sama, překvapivě ale s odstupem času prý většiny svých sňatků lituje.

Svatba v pátek třináctého

Jana Brejchová v nové knize například prozradila, jak se zamilovala do Vlastimila Brodského. "Bróďa neztrácel čas. Pozval mě do divadla na Válku s mloky, na nejlepší představení, o kterém věděl, že je v něm výborný. Jakmile jsem ho uviděla na scéně, byla jsem na lopatkách. Já se tehdy snad ani nezamilovala tolik do chlapa jako do herce. V Mlocích tančil, zpíval, hrál. Všechno geniálně. Samozřejmě účinkoval i v jiných hrách, tam mě ovšem rafinovaně nepozval, zřejmě v nich nebyl tak dobrý. Ale na mločí kreaci mě dostal," vrací se herečka do minulosti.

Brodského si prý dlouho nechtěla vzít a ke sňatku se nakonec odhodlala až po dlouhém přemlouvání v roce 1964. Veselka se ale konala v ne zrovna šťastné datum, pátek třináctého, což prý mělo Brejchovou varovat.

"A samozřejmě jsem toho později litovala, stejně jako v předchozích manželstvích. Prožili jsme spolu ale moc hezký čas," dodala herečka.

