Je to vůbec ona? Herečky si spletly Brejchovou s hvězdou z Ordinace

Zdroj: Profimedia

Legendární herečka Jana Brejchová oslavila 82. narozeniny. Herečku už několik let svazuje degenerativní onemocnění mozku, a proto pobývá v pražské LDN. Její dcera herečka Tereza Brodská v den narozenin své slavné maminky zveřejnila na sociálních sítích její archivní snímek.

V den (20. ledna) 82. narozenin své maminky Jany Brejchové potěšila fanoušky černobílým snímkem, na kterém jí to neskutečně sluší, Brejchová patřila právem k nejkrásnějším českým herečkám.

Podoba s herečkou z Ordinace

Pod fotografií se strhla lavina gratulantů a různých komentářů. Největší ohlas měl komentář samotné Brodské, která upozornila na obrovskou podobu herečky známé především z Ordinace v růžové zahradě Mariky Šoposké a její maminky v mládí: „Že jsou si z téhle doby dost podobné s Marikou Šoposkou? Už mě to napadlo dávno!“ zmínila se v diskusi pod fotkou Tereza Brodská.

Milý komentář Brodské nenechal dlouho čekat na odezvu, sympatická herečka téměř ihned poděkovala: „Já se úplně červenám, Terezko, musíme si dát v Savoyi snídani a ty mi přineseš ukázat ty fotky.“ Šoposkou známe spíše s promelírovanou barvou vlasů, v poslední řadě Stardance ovšem zářila s tmavšími vlasy, které má právě i Brejchová na staré fotografii.

Do debaty se zapojila i herečka Tereza Bebarová, která dlouhé roky hrála s Terezou Brodskou v seriálu Ulice: „Než jsem si přečetla přání mamince, tak mě napadla taky Marika.“

Smutné narozeniny

Brodská už dřív přiznala, že Brejchová přestala vnímat okolní svět a naděje na zlepšení není žádná. Mamince nemohla předat zatím ani dárek, kvůli opatřením v nemocnici: "Dárky se naštěstí ještě mohou předávat přes vrátnici, když je někdo tak hodný a přijde dolů. To máme samozřejmě v plánu, ale na návštěvy nesmíme," doplnila pro TN.cz. "Co dáme mamince za dárek, neprozradím, je to tajné. Ale maminka je velmi skromná a má jednu oblíbenou věc, takže u ní je to jednoduché. Tam se nemusí dlouho přemýšlet," uzavřela.

Brejchovou si všichni pamatují jako královnu z Noci na Karlštejně. Mnohými je pokládaná za nejslavnější ikonu českého filmu. Zdravotní potíže se poprvé ozvaly po smrti jejího posledního manžela Jiřího Zahajského v roce 2007.