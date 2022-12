Smutné Vánoce Terezy Brodské: Jana Brejchová si se svátky příliš hlavu nelámala

Zdroj: Profimedia

Herečka Tereza Brodská má na období Vánoc v dětství smíšené vzpomínky. Jako malá je totiž často slavila bez své maminky Jany Brejchové. Herečka na svátky odjížděla do Ameriky za Milošem Formanem a dceru nechávala se svou sestrou. Brodská na smutné svátky dodnes vzpomíná s bolestí v srdci.

Tereza Brodská neměla zrovna jednoduché dětství. První roky života ji vychovávala teta, která jí nahrazovala matku Janu Brejchovou.

"Od mých šesti týdnů do šesti let jsem žila u maminčiny nejstarší sestry Blanky, takže to byla mamka Blanka a táta Láďa s bratrancem a sestřenicí. Od druhé třídy jsem bydlela s rodiči a pak jsem zase bydlela s maminkou a Jaromírem Hanzlíkem, takže já ty Vánoce měla takový pestrý," svěřila se herečka pro web Aplausin.

I když ale Jana Brejchová nebyla zrovna typickou hospodyňkou a matkou, když už se přípravě sváteční tabule věnovala, dokázala prý vytvořit kouzelnou atmosféru.

Měsíc a půl v Americe

"Uměla udělat skvělou atmosféru a uměla skvěle vařit," zavzpomínala Tereza Brodská. Když bylo herečce třináct let, její matka dostala možnost zajet na výlet do New Yorku za Milošem Formanem, společně s hereckou kolegyní Jiřinou Jiráskovou.

Jana Brejchová tehdy nad nabídkou neváhala ani minutu, na duši své dcery tímto rozhodnutím ale zanechala hluboké šrámy. "Bohužel to vyšlo přes Vánoce a zůstaly tam asi měsíc a půl. To byly takový smutný Vánoce, když jsem to trávila jen s tatínkem, dědou a babičkou, ta máma mi tam chyběla," prozradila Tereza Brodská. Poté, co si ji matka vzala od sestry zpět do své péče, už ale byly svátky mnohem veselejší.

"Maminka sice na Štědrý den nemalovala, byla pragmatičtější, ale uměla strašně dobře vařit. Vždycky napekla úžasné cukroví. Rodiče si také dost potrpěli na vánoční tradice. Ne, že bychom lili olovo, ale chodili jsme třeba na půlnoční. Pravidelně jsme také obcházeli jejich přátele. Vedle nás bydlel Eduard Hrubeš (moderátor a hudebník, pozn. red.), režisér Ján Roháč nebo profesor Otto Wichterle. Vždycky jsme tam něco dobrého přinesli, něco dobrého si u nich dali, bylo to příjemné," uzavřela Brodská.

Tereza Brodská má na Vánoce v dětství rozpolcené vzpomínky