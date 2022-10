Velké usmíření: Terezu Brodskou po letech oslovil Jaromír Hanzlík

Zdroj: Kundrát / CNC / Profimedia

Tereza Brodská na začátku roku zalovila ve svém archivu a vytáhla fotku z dovolené, na které byla zachycena s maminkou Janou Brejchovou a jejím tehdejším partnerem Jaromírem Hanzlíkem. Herečka tehdy k fotce připsala, že pobyt s náhradním otcem byl pro ni utrpením a na toto období vzpomíná nerada. O to více Brodskou zaskočila nabídka, kterou jí před pár dny Hanzlík udělal.

Tereza Brodská v únoru sdílela s fanoušky rodinný snímek, se kterým se nepojily zrovna nejkrásnější vzpomínky.

"Našla jsem archivní fotku (sice letní), ale za mě významná. Naše společná dovolená v sestavě - maminka, Hanzlík, já! P. S. Možná proto ten můj výraz, a možná proto poslední společná dovolená," napsala herečka k fotce a vyvolala tím obrovskou diskuzi.

Na jeden z dotazů sledujících tehdy Brodská vtipně odpověděla: "Jen to ne! Místo s kovbojem by spíš sedělo s terorem," naznačila hvězda, že by na tuto životní etapu nejraději zapomněla. Ačkoliv vztahy mezi ní a Hanzlíkem nebyly zrovna ideální, herec se jí nedávno ozval s velmi překvapivou nabídkou.

Zpětně na to vzpomínám ráda

"Naše prázdniny s Jaromírem Hanzlíkem! Stan byl na přespání jen pro ty, kdo nezlobili! Ale zpětně na to vzpomínám ráda! Teď jsem se dozvěděla že o Jaromírovi točí dokument. A co čert nechtěl, volali mně z produkce, že Jaromír by si přál, abych tam něco také řekla," pochlubila se Tereza Brodská fanouškům na Instagramu a přidala další snímek z minulosti, který fotil sám Jaromír Hanzlík.

Herečka evidentně po nečekanému gestu ze strany bývalého nevlastního otce roztála a nad jeho nabídkou vážně uvažuje. "Ale lhala bych, kdybych řekla, že mě to nepotěšilo! Aby ale chudák nelitoval," dodala.

Necháme se tedy překvapit, zda nakonec bude Hanzlík svého činu skutečně litovat, jak Brodská předem avizovala.

