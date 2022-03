Tyran a despota? Tereza Brodská zavzpomínala na léto s Hanzlíkem

Zdroj: Profimedia

Tereza Brodská sdílela na svém Instagramu fotku z dovolené v dětství, rozhodně na ní ale nepůsobila šťastně. Herečka v popisku zdůvodnila, proč se na snímku neusmívala, důvodem byl její otčím Jaromír Hanzlík, na kterého Brodská i po dlouhých letech vzpomíná velice nerada.

Tereza Brodská má na období, kdy její maminka Jana Brejchová randila s Jaromírem Hanzlíkem, velice temné vzpomínky. Herečka se netají tím, že otčím byl velice přísný despota a ji i její matku držel zkrátka.

"Našla jsem archivní fotku, sice letní, ale za mě významná. Naše společná dovolená v sestavě maminka, Hanzlík a já. P.S.: Možná proto ten můj výraz a možná proto poslední společná dovolená!" napsala Brodská popisek a dodala hashtagy moře, puberta a "macech".

Herečky se ihned začali v komentářích zastávat nejen fanoušci, ale také kolegové z branže a na Hanzlíkovi nenechali nit suchou.

Drsná diktatura Hanzlíka

"Terezko, z fotky jde utrpení. Nesnáším omezování, buzeraci a rádoby výchovu typu: Dělám to pro tvé dobro. Fuj. Nikdy to na svých dětech nechci dopustit. Já jsem to nikdy nezažila, a tak je mi líto každého, kdo tohle musel zažít. Mám tě ráda," ozvala se v komentářích Alice Bendová.

Tereze Brodské přišlo od fanoušků množství dotazů na otčíma. "Slabé slovo," odpověděla herečka, zda byl na ni Hanzlík přísný.

Brodská pak ještě několikrát mezi komentáři zopakovala, že si ze soužití Hanzlíka s její matkou odnesla pouze traumatické zážitky a Jaromírovi dodnes nemůže přijít na jméno.

Útěk z domova v sedmnácti

Tereza Brodská mimo jiné přiznala, že právě kvůli Hanzlíkovi odešla předčasně z domova. "To mě hooodně posílilo! Proto jsem se v sedmnácti letech odstěhovala a osamostatnila. Všem doporučuji," svěřila se herečka sledujícím na Instagramu.

Jana Brejchová se s Jaromírem Hanzlíkem sblížila ještě v době, kdy byla provdaná za Vlastimila Brodského. S Hanzlíkem pak dokonce žili nějaký čas ve třech, Brodský ale nakonec milostný trojúhelník opustil.

Ani Brejchová ovšem na vztah s Hanzlíkem nevzpomíná v dobrém a o přísném chování herce dodnes kolují v uměleckých kruzích různé zvěsti.

Fotografie z rodinné dovolené mluví za vše