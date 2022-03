Pro ránu nešla daleko: Tereza Brodská popsala nepříjemný incident

Zdroj: Profimedia

Jindy usměvavá herečka Tereza Brodská sdílela se svými fanoušky příběh, kdy jí do smíchu opravdu nebylo. Ve frontě v obchodě se dostala do konfliktu s dalším zákazníkem, tomu vadilo, že pustila před sebe starší ženu. Konflikt se vyostřil až k facce.

Tereza Brodská často zásobuje své sledující na Instagramu příspěvky z jejího soukromého i pracovního života. Nebojí se udělat si legraci sama ze sebe, zavzpomínat na své rodiče nebo sdílet fotografie z natáčení seriálu Slunečná. Tentokrát své fanoušky opravdu překvapila.

Incident v obchodě

V momentě, kdy herečka pustila před sebe jinou ženu, spustila konflikt, který nečekala. Muž, který stál za ní, jí vyčítal, že tam bude kvůli ní až do večera, časem se stupňovala jeho agrese, která skončila až u vulgárních nadávek: "Začal řvát a nadávat a poslední jeho slovo byla pí..!( určitě nemyslel pí**u ve staromoravštině, protože to byl původně výraz pro sýkorku)!" dodala.Svým činem překvapila nejen sebe, ale i ostatní účastníky incidentu: "Celá fronta za mnou jen koukala, tak jsem ty těžký tašky upustila a vrazila mu facku! Velkou! On jen zíral."

Podpora kolegyň

Podpory se herečka dočkala od svých kolegyň ze seriálu Slunečná: "Do prčic! Ti lidi úplně zapomínají, že nejsou na internetu. Já teď taky denně potkávám tak zlé lidi, že fakt čumím. Jsi hustá, Terinko," vzkázala Eva Burešová. "No tak to už tedy muselo být. Jsi statečná. A dobře jsi udělala. Hulvát," přidala se Regina Řandová. Brodská se v závěru příspěvku svěřila s tím, že by příště už takhle prudce nejspíše nereagovala.