Tereza Brodská si nemůže svého manžela vynachválit, pomohl jí v zásadní věci

Tereza Brodská si od herectví odskočila k psaní knih. Čtyřsetstránkovou knihu Moje máma Jana Brejchová napsala na základě rozhovorů, které vedla se svou matkou nad fotografiemi. Snímky byly jak z jejího soukromí, tak i z bohaté filmové kariéry.

Na vybírání fotografií a celkovému designu knihy s ní spolupracoval její manžel a fotograf Herbert Slavík. Vydáním knihy Brodská splnila své matce dlouholetý sen. Slavnostní křest díla o Brejchové proběhl na filmovém festivalu v Karlových Varech.

Mapování úspěšné kariéry

Sympatická herečka vnímá, že veřejnost o zdravotním stavu její matky má spíše nepravdivé informace. I to byl jeden z důvodů, proč se do psaní knihy pustila. „O mamince se píše, že jen leží, je ve svém světě a nekomunikuje, což není tak úplně pravda. Chtěla jsem, aby se veřejnost spíš zajímala o její neuvěřitelnou kariéru a v souvislosti s maminkou se taky mluvilo o něčem jiném,“ prozradila Tereza v pořadu Blízká setkání.

Společná práce s manželem

Za knihou stála hlavně manželská dvojice Tereza a Herbert. Spolupráce jim fungovala na jedničku i díky tomu, že se chlubí ukázkovým manželstvím. Úspěšný fotograf byl do projektu velmi zapálen. „Jsem nesmírně vděčná mému muži, protože on byl tím tahounem. Měl na starosti grafickou stránku a fotografie, a já už jsem to několikrát chtěla vzdát. Dbali jsme totiž na to, aby byl kvalitní papír, aby fotky byly opravdu vymazlené, a někdy se to nedařilo. Ale díky Herbertovi se to nakonec povedlo,“ vychválila svého muže herečka v rozhovoru pro Právo.

Tajemství úspěšného vztahu podle Brodské není tak těžké. „Často si pustíme film, jedeme spolu na dovolenou, máme si pořád o čem povídat a společný čas si užíváme. Je to hodně o vzájemné toleranci, respektu a úctě vůči tomu druhému,“ prozradila pro Život v Česku. Zároveň přiznává, že štěstí ji potkalo až napodruhé. „Můj recept je takový, že jsem se po prvním manželství rozvedla. To první je tak trochu na zkoušku. Nejdůležitější pro mě je, aby nám bylo s manželem hezky a těšili jsme se na sebe,“ doplnila.