Tereza Brodská se zotavuje z operace, zdravotních komplikací už má po krk

Zdroj: Profimedia

Herečka Tereza Brodská si jen během letošního roku se svým zdravím pořádně „užila” a rovnou dvakrát skončila na operačním sále. Poprvé kvůli zánětu tlustého střeva, nyní kvůli žlučníku. Obě operace naštěstí dopadly na jedničku a herečce se výrazně ulevilo. Doufá proto, že si tento stav bude moci užívat co nejdéle.

Tereza Brodská vyděsila své fanoušky poprvé letos v únoru, když oznámila, že bude muset podstoupit náročnou operaci kvůli zánětu tlustého střeva. Naštěstí se operace vydařila a herečka se tak mohla nadále naplno věnovat své práci. Jenže jen pár měsíců na to ji zdraví opět zradilo. Tentokrát se potýkala s problémy se žlučníkem. A bez operace se to opět neobešlo.

Žlučník v pr*eli

„Tak čtvrtý den v posteli, žlučník v pr*eli,” oznámila Tereza Brodská před pár týdny na sociální síti. „Knihy přečteny a už bych ráda z té postele vypadla! Trochu už mi hrabe. Letos druhá operace. Tak jsem říkala kamarádce: ‚Holka, mně pořád ty orgány ubírají a ubírají!’ a ona na to: ‚Aspoň nemusíš hubnout!’,” smála se herečka v textu, který připojila ke snímku, na němž se usmívá. „I když mně fakt není hej ani psychicky, ani fyzicky, důležitý je si uvědomit, že spousta lidí je na tom daleko hůř,” dodala s tím, že se vše snaží brát pozitivně.

Snad mi dá zdraví pokoj

„Letos toho na mě bylo už hodně. Nejprve operace tlustého střeva, kdy jsem ležela osm dní na JIP, a pak rekonvalescence probíhala šest týdnů doma. A teď žlučník,” uvedla Tereza Brodská pro web ŽivotvČesku.cz s tím, že se žlučníkem bojovala i při natáčení seriálu Smysl pro tumor. Naštěstí ji ale žlučník v té době ještě tolik nezlobil.

„Jsem ráda, že to mám za sebou, tak snad zdraví dá chvíli pokoj a bude vše zase fajn,” dodala ještě herečka, která by byla ráda, kdyby jí její aktuální zdravotní stav vydržel co nejdéle. Je více než jasné, že po svých letošních zkušenostech už nechce nemocnici ani vidět.