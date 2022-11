Tereza Černochová si po rozpadu Black Milk splnila sen, šťastná je i v soukromí

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Tereza Černochová po rozpadu kapely Black Milk neházela flintu do žita a rozhodla se, stejně jako její bývalé kolegyně, vydat se na sólovou dráhu. Více než vlastní desky ji ale naplňuje spolupráce, kterou navázala v roce 2017 se skupinou Monkey Business. Zpěvačce se ovšem daří skvěle i na poli lásky. Ne vždy tomu tak ale bylo.

Tereza Černochová vstoupila do povědomí širší veřejnosti díky svému působení v dívčím triu Black Milk, které si během své pětileté existence dokázalo získat desetitisíce fanoušků. Když se v roce 2005 kapela rozpadla, Tereza se chopila své šance a rozhodla se ji proměnit v další úspěchy. Začala spolupracovat s několika jinými kapelami, a dokonce vydala dvě sólové desky.

Splněný sen

Zpěvačka účinkovala například v kapelách jako Takin’ Off, Showstation anebo Kapela Skupina. Nejvíce ji ale potěšila spolupráce s kapelou Monkey Business, se kterou vystupuje od roku 2017. Ostatně, Tereza právě Monkey Business obdivovala už dlouhá léta. „Já jsem vždycky chtěla hrát s živou kapelou a strašně jsem obdivovala kapelu Monkey Business, která vznikla ve stejném roce jako my,” prozradila před časem zpěvačka v rozhovoru pro Expres FM.

„Pokoušela jsem se postavit podobnou kapelu, ale zjistila jsem, že to není vůbec jednoduchá věc. A to, že jsem nakonec skončila v kapele, kterou jsem od začátku obdivovala, je splněný tajný sen,” dodala ještě Tereza, která si spolupráci nemůže vynachválit.

Matka samoživitelka

Přestože Tereza Černochová na pracovním poli zabodovala, v soukromí se jí už tolik nedařilo. Měla totiž smůlu v lásce. Před osmi lety otěhotněla s mužem, jehož totožnost dodnes tají, a ten se k jejímu očekávání postavil zády. „Bral to tak, že je to můj problém. Tyhle šrámy se těžko zacelují… Neměli jsme dlouhodobý vztah, bylo to momentální vzplanutí,” vysvětlila před lety v jednom z rozhovorů podle webu Krajské listy. Na dceru Lauru tak zůstala sama.

A štěstí v lásce nepřicházelo ani poté. „Sama jsem už osm let, nebo devět? Nevím už ani, jaké to je, když si jdete na rande, na večeři, jiskří to mezi vámi. Možná si to nepamatuju schválně, abych se zbytečně netrýznila. Zase mám jiné dary. Člověk nemůže mít všechno, někde musí být ubráno,” mínila smířeně.

Říká se ale, že láska přichází právě v tu chvíli, kdo to člověk nejméně čeká. A přesně to se nakonec zpěvačce stalo. „Po docela dlouhé době zažívám jedno z nejhezčích období, což je fajn zjištění po takových deseti, dvanácti, možná patnácti letech takového temna. Takže já se tak jako nadechuju a je to hrozně příjemné, hrozně fajn. Nemám v sobě skepsi a těším se na to, co přijde, co bude nového. Chystám desku, na to se také strašně těším. No, a jsem zamilovaná, to je hrozně hezké,” radovala se v nedávném rozhovoru pro CNN Prima News.