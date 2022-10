Tereza Černochová našla lásku: Po patnácti letech konečně září štěstím

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Tereza Černochová měla v lásce velkou smůlu a dlouhá léta nemohla najít toho pravého. Jak sama přiznala, samota pro ni nebyla úplně jednoduchá a nekonečné období popsala jako dobu temna. Teď ale konečně přišlo světlo, které temno prozářilo. Zpěvačka oznámila, že už není singl.

Sympatická zpěvačka Tereza Černochová se pochlubila radostnou novinkou. Po dlouhých letech, během kterých toužila najít lásku, ale smůla se jí lepila na paty, ji konečna našla. „Po docela dlouhé době zažívám jedno z nejhezčích období, což je fajn zjištění po takových deseti, dvanácti, možná patnácti letech takového temna. Takže já se tak jako nadechuju a je to hrozně příjemný, hrozně fajn. Nemám v sobě skepsi a těším se na to, co přijde, co bude nového. Chystám desku, na to se taky strašně těším. No a jsem zamilovaná, to je hrozně hezký,“ řekla šťastně pro CNN Prima News.

Spálila se

Tereza Černochová dlouho bojovala se samotou a v partnerských vztazích se jí nikdy nedařilo. Když ale před osmi lety otěhotněla, zdálo se, že našla toho pravého. Muž, jehož totožnost zpěvačka dodnes neprozradila, se ale k jejímu očekávání postavil zády a ještě během jejího těhotenství se na ni vykašlal.

„Bral to tak, že je to můj problém. Tyhle šrámy se těžko zacelují… Neměli jsme dlouhodobý vztah, bylo to momentální vzplanutí,” přiznala před lety v jednom z rozhovorů podle webu Krajské listy. Po velkém zklamání se jí ale narodila dcera Laura, která se stala její velkou oporou.

Láska jí chyběla

V průběhu let se nakonec zpěvačka smířila s tím, že na ni možná nikde žádný vyvolený ani nečeká. „Sama jsem už osm let, nebo devět…? Nevím už ani, jaký to je, když si jdete na rande, na večeři, jiskří to mezi vámi… Možná si to nepamatuju schválně, abych se zbytečně netrýznila. Zase mám jiný dary. Člověk nemůže mít všechno, někde musí být ubráno,” říkala. Naštěstí se ale ukázalo, že se mýlila, a nyní je konečně spokojená i po partnerské stránce.