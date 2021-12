Tereza Černochová opustila StarDance: Favoritka porotců údajně trénovala rok

Zdroj: Profimedia

Tereza Černochová patřila se svým tanečním partnerem Dominikem Vodičkou k favoritům taneční show StarDance. I když se zpěvačka stala miláčkem poroty, u diváků už takové sympatie nesklízela a proto o víkendu soutěž opustila. Černochová se ke konci soutěže vyjádřila na svém Instagramu.

Tereza Černochová v soutěži StarDance předvedla společně s tanečníkem Dominikem Vodičkou opravdu úctyhodné výkony.

Zpěvačka se už na začátku soutěže dostala u porotců do pozice favoritky, nakonec ale doplatila na divácké hlasování, kde už takové ovace nesklízela.

Za úspěšné hodnocení poroty pak čelila Černochová na sociálních sítích řadě nenávistných komentářů. Nejen že se začaly šířit klevety, že hvězda měla u porotců protekci, ale údajně se na soutěž měla připravovat měsíce dopředu.

Lidé mi buď fandí, nebo mě nesnáší

Tereza Černochová se rozhodla po svém vypadnutí ze StarDance uvést kolující klepy na pravou míru.

"Děkuji ti, Dominiku, žes mě naučil vydržet, držet se, taneční držení a že jsi mě tolikrát ve slabších chvilkách podržel. Jsi král parketu. Můj mladší bratr. Všem, kteří nás podporovali hlasy, ze srdce děkujeme. Moc nás to spolu bavilo. Od začátku (2. srpna) až do konce (4. prosince). Všechny choreografie postavil Dominik a všechny mě naučil od srpna do prosince tohoto roku. Společenské tance jsem tančila naposledy v tanečních. Miluju humor, miluju nebrat se vážně. Lidé mi buď fandí, nebo mě nesnáší," napsala zpěvačka na svůj Instagram.

Trénovala s otcem své dcery?

I když Tereza Černochová veškeré spekulace ohledně tréningů před soutěží odmítá a tvrdí, že naposledy tančila v tanečních a poté až na trénincích StarDance, podle určitých zdrojů se měla údajně na soutěž připravovat již s ročním předstihem.

Podle Extra měl zpěvačce pomáhat tanečník Michal Kurtiš, který je údajným otcem zpěvaččiny dcery Laury.

Černochová ale své soukromí střeží jako oko v hlavě a proto i nadále zůstává její osobní život zahalen tajemstvím.