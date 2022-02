Právník dal Tereze H. jasné podmínky: Pokud nesplatí dluhy, Pákistán neopustí

Zdroj: Profimedia

Tereza H. stále čeká na stání soudu, kde se rozhodne o jejím dalším osudu. Češka ale řeší další problém, pokud nesplatí své dluhy za právníka, může se její pobyt v Pákistánu ještě pořádně protáhnout.

Tereza H. se na začátku listopadu radovala ze svého propuštění předčasně. Ačkoliv se dostala ven z věznice, její případ tím rozhodně neskončil.

Pákistánská celní správa podala proti propuštění Češky stížnost a ona od té doby již třetím měsícem vyčkává, až se její kauza dostane znovu před soud. Pro osvobozenou pašeračku je situace velice stresující, jelikož rozhodnutí soudce ovlivní její budoucnost a Tereza si je dobře vědoma, že může strávit další roky za mřížemi.

Kromě naštvaných celníků ale řeší heroinová hvězda další veliký problém, a to dluhy za právníka.

Malúk chce své peníze

Proslulý pákistánský advokát Saif Úl Malúk udělal u soudu vše, aby svou klientku dostal ven. To ale netušil, že se celá kauza protáhne na neurčito a honoráře se nedočká.

Čekání na další soud je dlouhé a Malúkovi začíná pomalu docházet s českou klientkou trpělivost, jelikož mu prý doteď nezaplatila za jeho služby.

Právník už začal dokonce Terezu vydírat a sdělil jí, že pokud neuhradí dluh, nevrátí jí doklady. Bez nich ale nebude pašeračka schopná opustit zemi a služby Malúka navíc ještě bude velice potřebovat.

Nebude moct opustit zemi

"Tereza mu stále dluží nemalé peníze za jeho služby a on je pochopitelně naštvaný," sdělil Expresu pákistánský zdroj, který sleduje dění kolem Terezy H. přímo na místě.

"Právník Malúk Tereze pohrozil, že pokud mu nezaplatí, nevydá jí cestovní pas a další dokumenty, bez kterých ona nemůže opustit zemi," dodal zpravodaj webu s tím, že Tereza dluží advokátovi cca 300 tisíc rupií, tedy v přepočtu necelých 40 tisíc korun.

Pašeračka by měla urychleně začít shánět finance, jelikož u soudu proti celníkům by jí měl Malúk opět obhajovat a bez finanční motivace nejspíš nebude naladěný své klientce příliš pomáhat, což by jí mohlo zlomit vaz.

Tereza H. si ve vězení odpykala celkem 4 roky poté, co ji v lednu 2018 zadrželi na letišti s bezmála devíti kilogramy heroinu v kufru. Proti rozsudku se ihned odvolala a 1. listopadu loňského roku byla soudem propuštěna na svobodu. Kvůli stížnostem celníků se ale celá kauza znovu otevřela a nyní visí osud Češky v rukách soudců. Ti by měli při dalším stání rozhodnout, zda se Tereza vrátí do vězení, nebo bude propuštěna definitivně na svobodu.

Pobyt Terezy H. v Pákistánu se neustále protahuje