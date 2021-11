Simono, choď kanály: Tereza H. se vrací do Čech a její podlá kamarádka má strach

Zdroj: Profimedia

Tereza H. se už brzy vrátí do Čech a všichni s napětím očekávají, jak si pašeračka vyrovná účty se svou dnes už bývalou kamarádkou Simonou. Ta měla být v celé kauze zapletená a po zatčení Terezy H. se snažila skrze média udělat kariéru. Řekne po návratu do Čech Tereza pravdu?

Tereza H. se v roce 2018 dostala do pořádného průšvihu. Celníci ji zadrželi na letišti poté, co v jejím kufru během namátkové kontroly objevili téměř devět kilogramů heroinu.

Za pašování obrovského množství drogy v hodnotě několika milionů korun dostala Tereza osm let a osm měsíců a proti rozsudku se ihned odvolala. Po dlouhém čekání ji soud na začátku listopadu zprostil obvinění a Češka už nyní odpočítává pouhé hodiny, než opustí brány věznice.

Za mřížemi prožila Tereza H. čtyři roky a ve svých dopisech z Pákistánu několikrát zmínila svou bývalou kamarádku Simonu, která byla v drogové kauze údajně také zapletená.

Podlá zmije Simona má strach

Poté, co byla Tereza H. zadržena, začala Simona H. rozdávat o své zatčené kamarádce rozhovory médiím. O Tereze nemluvila zrovna v nejlepším a vše se samozřejmě dostalo až k samotné pašeračce, která se k pomluvám vyjádřila v dopisu zaslaném deníku Blesk.

Svou ex kámošku nazvala Tereza "podlou zmijí" a nebrala si s ní servítky. Právě Simona ji měla dostala do kriminálu a navíc si pokoušela posléze vybudovat kariéru na jejím neštěstí.

Jakmile ale Terezu H. zprostili viny, Simona otočila a začala vysílat skrze sociální sítě podivné vzkazy, jakoby z návratu bývalé kamarádky dostala strach. "Mici, ani si nedokážeš představit, jak strašně si mi chyběla. Byl to pro mě ten nejtěžší den v mém životě, když jsem se ráno probudila a dozvěděla jsem se, že nepřiletíš domů. Konečně nastala chvíle a letíš zpět domů. Celé 4 roky jsem na tebe myslela a čekala jsem na den, kdy rozhodnou, že jsi nevinná a vrátíš se domů. Naše společné zážitky nikdy nezapomenu a těším se na chvíle, které spolu budeme trávit a opět budeme mít úsměv na tváři jako vždy. Mám tě strašně ráda, jsi ta nej holka, co nikdy nikomu neublížila. KONEČNĚ, MICINKO MOJE," napsala na svůj Instagram a přidala společnou fotografii s Terezou H. Pod příspěvkem ale bylo tolik negativních komentářů, že ho autorka raději po pár hodinách odstranila.

Bude to ještě hodně ostré

Když byla Tereza H. zatčena, Simona H. si našla novou kamarádku, která se shodou okolností jmenuje také Tereza. Ani toto přátelství ale nevydrželo a "druhá" Tereza se ke kauze pravidelně vyjadřuje na svém Instagramu.

"Bravo! Simono, choď kanály," vzkázala své bývalé kamarádce v den, kdy Terezu H. osvobodili.

"Bude to ještě hodně ostré. Celá republika čeká, až to Terka rozsekne. Jestli nebude chtít říct konečně pravdu. My ten příběh známe," dodala Tereza B. tajemně. Nezbývá než vyčkat na návrat Terezy H., která nejspíš bude chtít celý příběh doplnit i svou verzí.

