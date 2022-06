Tereza H. poprvé promluvila o pobytu ve vězení: Jiní by se složili po týdnu

Zdroj: Profimedia

Tereza H. se před měsícem konečně vrátila z pákistánské věznice do České republiky, což bylo od roku 2018 jejím největším přáním. Jak se pašeračce heroinu po příletu daří a jak vzpomíná na náročný pobyt za mřížemi?

Tereza H. prožila ve vězení Kot Lakhpat více než čtyři roky a pobyt tam rozhodně nebyl procházkou růžovým sadem. V zimních měsících je v celách nesnesitelná zima a naopak v létě se vězni doslova vaří ve vlastní šťávě. V létě totiž dosahují teploty až 48 °C, v zimě klesají jen ke 2 °C a v době monzunových dešťů je vlhkost vzduchu až 80 %.

Kromě nepříznivých teplot je ve věznici špína a mezi odsouzenými se vyskytují nemoci jako AIDS, tuberkulóza, nebezpečná horečka dengue a další.

Tereza v děsivých podmínkách žila od ledna 2018 a loni v listopadu se konečně dostala na svobodu. Na let domů ale musela čekat další dlouhé měsíce a do Čech odcestovala pašeračka teprve na konci dubna. Ačkoliv mnozí očekávali, že čtyři roky za mřížemi rodačku z Uherského Hradiště psychicky zlomí, opak je pravdou.

Ještěrky padaly ze stropu

Na náročnou etapu života vzpomíná překvapivě Tereza H. celkem pozitivně. Dlouhé hodiny za mřížemi prý vyplňovala čtením a sportem.

"Pravidelně jsem tam cvičila, četla knihy. Lidé kolem se ke mně chovali hezky. Hodně mi ale vadily ještěrky v cele, které na mě padaly ze stropu," svěřila se Tereza webu Expres s tím, že méně odolní jedinci by nejspíš pobyt ve vězení Kot Lakhpat nezvládli.

"Zvládla jsem to tam díky své povaze, jiní by se možná složili po týdnu," tvrdí Tereza, která hledá práci a ráda by se do budoucna zbavila nálepky pašeračky heroinu. "Chtěla bych také očistit své jméno," dodala.

Kauza se táhla roky

Kauza Terezy H. odstartovala v lednu 2018, když ji na letišti zadrželi celníci s téměř devíti kilogramy heroinu v kufru. I když dívka z Uherského Hradiště tvrdila, že o obřím nákladu drogy nic nevěděla, soud ji poslal do vězení na osm let a osm měsíců natvrdo.

Proti rozsudku se Tereza ihned odvolala, na další stání ovšem čekala téměř dva roky. Nakonec Češce pomohl proslulý právník Saif Úl Malúk, který jí nabídl své služby zdarma a povedlo se mu před soudem klientku obhájit a dostat ji na svobodu.

Cesta domů ovšem nebyla jednoduchá, jelikož se proti rozhodnutí soudu postavila celní správa, která Tereze zabavila doklady a znemožnila jí utéct ze země. Vše mělo nakonec pro bývalou modelku šťastný konec a na konci dubna se vrátila do rodné země. Nyní chce Tereza H. začít znovu a minulost hodit za hlavu.

Tereza H. plánuje očistit své jméno