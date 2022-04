Tereza H. opouští Pákistán, po návratu domů ji čekají nepříjemné povinnosti

Zdroj: Profimedia

Tereze H. minulý týden potvrdil pákistánský soud osvobozující rozsudek a vypadalo to, že Češce už nic nebrání v návratu do rodné země. Pro pašeračku si přijel dokonce její otec, který měl v úmyslu dceru ihned po soudním stání odvést domů. Nakonec se ale Tereze opět pobyt v Pákistánu opět nečekaně protáhl.

Kauza Terezy H. se táhne již od roku 2018 a i když to vypadalo, že ji od návratu domů dělí pouze pár dní, situace se jako vždy nečekaně zkomplikovala.

Pašeračku dorazil na důležitý soud podpořit její otec Miroslav, který věřil, že z Pákistánu odletí se svou dcerou. Vypadá to ale, že nakonec možná bude muset Tereza absolvovat let sama.

Ačkoliv soudce Amir Farúk nařídil celníkům i zaměstnancům ministerstva vnitra, aby respektovali rozhodnutí soudu a nevytvářeli osvobozené vězeňkyni žádné další překážky, nakonec přeci jen došlo k novým komplikacím.

Úřady nespěchají, v zemi probíhá svátek

Tereza H. měla krátce po soudu dostat od místních úřadů potřebné propouštěcí listiny a doklady, bez kterých nemůže opustit Pákistán, osud jí ale znovu hází klacky pod nohy.

Podle zdroje Expresu se vyskytly problémy spojené s návratem pašeračky. O víkendu se totiž v Pákistánu slavil svátek, tudíž úřady nefungují naplno a dá se téměř s jistotou očekávat, že Tereza si na dokumenty minimálně několik dní počká.

V úterý ale skončilo otci Terezy H. oficiální vízum a proto není jasné, zda odcestuje sám nebo bude moct na dceru počkat.

Otec odletí nejspíš sám

"Jsou dvě možnosti. Buď zítra odletí sám, nebo podá žádost na ambasádě o prodloužení," prozradil zdroj výše zmíněného webu.

Pokud by skutečně musela Tereza H. v zemi zůstat déle, než její otec, nebude to údajně více než pár dní. "Pokud tu zůstane sama bez otce, tak opravdu jen krátce. Její odlet se očekává každým dnem," dodal informátor.

Terezu H. zadrželi před čtyřmi lety na letišti v Láhauru a v jejím kufru nelezli téměř devět kilogramů heroinu. Za pašování drog dostala Češka osm let a osm měsíců a odseděla si necelou polovinu. Od začátku kauzy tvrdila, že je nevinná, což nakonec pákistánský odvolací soud loni v listopadu potvrdil.

Od té doby čekala Tereza na své osobní věci a doklady, které jí zabavila místní celní správa. Nyní už by opravdu nic nemělo bránit tomu, aby se rodačka z Uherského Hradiště po čtyřech letech vrátila domů. Návrat do rodné země však zpočátku nebude žádný med. Za nepsanou povinnost může považovat to, že musí okolí přesvědčit o svých dobrých úmyslech a vůli žít jako ostatní.

Je nepochybné, že tomu tak je. Po letech strávených v pákistánské věznici na ni ale ostatní mohou nahlížet jinak. Už nikdy nebude obyčejnou holkou a je jen na ní, jak se svojí mediální slávou naloží.

