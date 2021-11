Má Tereza H. opravdu vyhráno? Pákistánské úřady by mohly ještě zasáhnout

Zdroj: Profimedia

Česko ji znalo jako pašeračku, tou ale podle nejnovějšího verdiktu pákistánského soudu není a ani nebyla. Tereza H. byla zproštěna obvinění z pašování drog a po necelých čtyřech letech strávených ve vězení se vrátí domů. Je ale rozhodnutí skutečně definitivní? Pákistánské úřady by mohly podniknout ještě jeden krok.

Když v lednu roku 2018 zadrželi celníci Terezu H. na pákistánském mezinárodním letišti v Láhauru a objevili v jejím kufru devět kilogramů heroinu, propadla dnes již pětadvacetiletá Česka v obrovské zoufalství. To se ještě prohloubilo, když si od tamního soudu vyslechla krutý trest. Za pašování drog totiž „vyfasovala” osm let za mřížemi. Po takřka čtyřech letech se ale – už pro mnohé nečekaně – vrací domů. Její advokát Saif ul Malúk totiž našel v celém případu několik nesrovnalostí, a to hlavně v důkazech. U několika skutečností prý nebylo možné dokázat, jak se vlastně staly. „Zákon vyžaduje velmi jasné důkazy o pašování drog. Důkazy v tomto případě nebyly přesně v souladu s tím, co pákistánské zákony vyžadují,” nechal se advokát slyšet pro web Hlídací pes. A soud mu dal zapravdu.

Je skutečně konec?

U Terezy H. se za poslední necelé čtyři roky vystřídalo hned několik advokátů a je překvapením, že se žádnému z nich nepodařilo mezery v případu odhalit již dříve. Takřka nemožné se ale nyní pro pětadvacetiletou Česku stává skutečností. Tereza by totiž během několika málo následujících dní měla být propuštěna z věznice a následně by se měla vrátit do České republiky. Přesto se mnozí ptají, zda je verdikt soudu opravdu definitivní a nemůže se stát nic, co by jej zvrátilo.

„Je to zajímavá otázka. Taky jsem si říkala, jestli to tak skutečně je. Ještě může dojít k tomu, že obžaloba, ta celní správa, podá odvolání. To odvolání může podat k ústavnímu soudu. Já jsem se na to ptala právě pana Malúka, jestli tohle nemůže celý ten proces narušit a zvrátit jej,” uvedla pro DVTV novinářka Tereza Engelová. „Ale on tvrdí, že ne. Že je to definitivní a že i když se celní správa odvolá k ústavnímu soudu, který může proběhnout, tak už to neovlivní, jestli se Tereza dostane na svobodu nebo ne,” řekla ještě. Dle advokáta je tedy jisté, že je Tereza volná a vrací se domů.

Je z ní celebrita

Od doby, kdy byla Tereza H. zadržena, o ní psala snad všechna světová média. Dokonce i v Pákistánu se z Češky stala pro mnohé celebrita. A podle novinářky její popularita bude i nadále stoupat. Lze velmi dobře předpokládat, že bude po svém návratu zvána do nejrůznějších talk show a rozhovorů. Možná sama napíše o časech strávených za mřížemi v pákistánské věznici knihu, a dokonce o ní i třeba někdo natočí film. Tereza H. by se měla vrátit do Česka během několika následujících dní.