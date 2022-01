Hodná, ale hloupá: Tereza H. byla naivní, matka ji popsala několika slovy

Zdroj: Profimedia

Nakupovala drahé oblečení, vyrážela na luxusní dovolené a ráda ukazovala, v jakém přepychu žije. Někdejší modelka a společnice Tereza H., která byla v listopadu po takřka čtyřech letech strávených v pákistánské věznici zproštěna viny, si dříve uměla život užívat plnými doušky. Jenže se pak podle mnohých stala obětí vlastní naivity a důvěřivosti.

Krásná Tereza H. se v lednu 2018 stala pro mnohé celebritou. Ne však díky tomu, že by snad vydala nějaké úspěšné album, nafotila kampaň pro světově známého návrháře nebo snad ztvárnila hlavní roli v srdcervoucím dramatu ověnčeném Oscary. Modelka a bývalá společnice byla zadržena v Pákistánu na letišti, kde v jejím kufru celníci objevili 9 kilogramů heroinu. A najednou o ní psal celý svět. Podle jejích blízkých však nebyla Tereza nějakou ostřílenou drogovou dealerkou, spíše naletěla špatným lidem.

Tereza H.Zdroj: Profimedia

Vnímavá a citlivá dívka

Tereza H. se po zadržení stala pro mnohé terčem posměchu a nejrůznějších vtipů. Jejím blízkým ale do smíchu rozhodně nebylo. „Tereza je vnímavá a citlivá dívka, bohužel naivní, což jsem si nikdy nemyslela. Jak dospěla do puberty, přestaly jsme si rozumět, hádaly jsme se. Pak nás to obě velmi mrzelo. Hodně toužila po tom, co měly jiné děti – chtěla úplnou rodinu,” nechala se krátce po zadržení Terezy slyšet její matka pro Reflex.

Ta zároveň dodala, že její dcera toužila po pěkném a značkovém oblečení, jenže v rodině nebyly na takové nákupy finance. „Naše možnosti nebyly takové, abychom si mohli dovolit drahé věci pro čtyři mladé holky. Většinou jsme vše pořizovali z levných obchodních řetězců,” svěřila se matka Terezy H. I proto si pravděpodobně Tereza ještě předtím, než byla zadržena v Pákistánu, vydělávala prostitucí.

Hodná, ale strašně hloupá

Nejen Tereza, ale také její někdejší nejlepší kamarádka Simona byly zaměstnankyněmi švýcarské escortní firmy Schweden Girls, kde obě nabízely svá těla. „Holky, Simonu i Terezu, znám moc dobře. Pracovaly u nás. Simona sem jezdila zhruba dva roky, Tereza o něco kratší dobu,” uvedla pro Blesk žena, která pro agenturu pracuje.

Zdá se tedy, že Tereza toužila po rychlých penězích, díky kterým si mohla užívat a nakupovat stejně jako její kamarádky z vyšších vrstev. A právě tato touha ji nakonec dostala až za mříže. „Tereza byla strašně hodná holka, jen bohužel strašně hloupá,” uvedla pro zmíněnou redakci její kamarádka z Moravy, která se nepřála být jmenovaná. „Ona byla takové potřeštěné trdlo. Vůbec jí to nedošlo. I proto se asi usmívala na celníky, když ji fotili při zatčení,” dodala ještě dívka u okolí Terezy H.