Tereza H. nemá vyhráno: Stále hrozí otevření případu

Zdroj: Profimedia

Tereza H. už je sice v rodné zemi, to ale neznamená, že má vyhráno. Stále hrozí, že mohou proti ní vypovídat členové drogového gangu. Pašeračka ve snaze dostat se co nejdříve z vězení totiž prozradila jejich totožnost. Podle ředitele Národní protidrogové centrály Jakuba Frydrycha bývá do podobného systému obvykle zapleteno několik desítek lidí a může se stát, že někdo promluví.

Jakub Frydrych pro Právo uvedl, že kauza Terezy H. se ještě může v budoucnu otevřít a nešlo by rozhodně o ojedinělý případ.

"My jsme v historii dělali mnoho desítek těchto případů. Toto je případ, který se může dále otevřít. Protože samotný fakt, že před soudem jiné země nebyla konkrétní skutková okolnost prokázána, nebo jí byla osoba zproštěna, neznamená, že tomu člověku nemohou být prokázány jiné skutky," uvedl Frydrych pro zmíněný deník.

Podle ředitele národní protidrogové centrály by stačilo, aby kdyby některý z členů organizovaného gangu nahlásil podezření z trestného činu, i kdyby byl spáchán na území jiného státu. "Může to být z různých důvodů, někteří kurýři vypovídají v situaci, kdy jim to může přinést určitý prospěch. Typicky když mají pocit, že budou zavření za někoho, kdo stál nad nimi nebo kdo jim práci nabídl," dodal s tím, že Tereze hrozí i osobní nebezpečí.

Tereza byla spolupracující svěděk

"Skrze ni se mohli dostat ke spoustě informací, mohla spolupracovat. Může jí hrozit riziko. Tipl bych si, že se stala spolupracujícím svědkem, díky kterému se dostali k dalším členům gangu. Proto vyvázla s tak malým trestem," uvedl dle novinek.cz zdroj z protidrogové struktury.

Není prý vůbec vyloučené, že se Tereze H. někdo bude snažit pomstít. Podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila je navíc velmi pravděpodobné, že rodačka z Uherského Hradiště bude i nadále pod přísným dohledem policie a úřadů.

"Je pravděpodobné, že si ji naše policie a Europol proklepnou. Není to bez toho, aby na ni nebyli připraveni," tvrdí Vobořil.

Devět kilo není běžná kurýrní zásilka

Tereza H. se pokusila přes hranice v roce 2018 převést téměř devět kilogramů heroinu. K tak obrovskému množství drogy se ovšem běžný občan nedostane, pokud se nespolčí s organizovanou skupinou.

"Nakoupit takovéto množství znamená být v kontaktu s organizovaným zločinem na středně vysoké úrovni. Devět kilo v kufru není málo, tohle není běžná kurýrní zásilka. Půjde o organizovanou skupinu, která o sobě ví, mají nějakou zkušenost, už si zkusili nějaké obchody," vysvětluje Jakub Frydrych.

"Dělí se na několik pater a jedno z nich tvoří lidé, kteří zabezpečují logistiku. Typicky u kurýrů z Jižní Ameriky do Evropy jsou tito lidé náborováni, pak letí na domluvené místo, kde dostanou kufry, doklady, letenky a další. Následně letí do destinace, kde tráví dovolenou, a poté se s drogou vrací do dalšího místa. V drtivé většině převažuje kokain a z destinací buď zdrojových nebo transitních zemí Jižní Ameriky. To je nejčastější případ. Největší míra rizika je spojena s heroinem a jihovýchodní Asií, kde hrozí za skutky konkrétního nakládání s drogami absolutní tresty," dodává šéf protidrogové centrály s tím, že měla Tereza H. opravdu veliké štěstí.