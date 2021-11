Tereza H. u soudu vyhrála díky překvapivému argumentu, šlo o záměnu drog?

Zdroj: Profimedia

Tereza H. už se během pár dní vrátí do rodné země, jelikož ji v pondělí soud osvobodil od původního verdiktu osmi let a osmi měsíců. Za svobodu vděčí Češka svému advokátovi Saifovi Ul Malúkovi, který u soudu použil velice nečekaný argument.

Terezu H. zadrželi celníci na letišti v Láhauru v lednu 2018, když během namátkové kontroly objevili v jejím kufru téměř devět kilo čistého heroinu. Za pašování dostala Češka u soudu bezmála devět let a proti rozsudku se ihned odvolala.

Na druhé stání čekala Tereza dlouhé měsíce a chvilku to vypadalo, že se místní úřady nehodlají její kauzou zabývat. Nakonec ale přišlo nečekané vítězství, proslulý advokát Saif Ul Malúk totiž nabídl obviněné pašeračce zdarma své služby a díky němu se celý proces konečně začal hýbat.

Na začátku týdne se Tereza H. dočkala a po čtyřech letech v hrůzném prostředí věznice Kot Lakhpat se už za pár dní vrátí domů. Co u soudu nakonec rozhodlo?

Soudce přesvědčil nečekaný argument

Terezin právník Saif Ul Malúk prozradil webu dawn.com, jakou metodu zvolil u soudu, aby své klientce pomohl na svobodu. Jeho námitka byla sice prostá, ale účinná.

Žaloba prý nemohla dokázat, že s bílým práškem neznámého původu při převozu do laboratoře někdo nemanipuloval. Malúk tvrdí, že celníci neodvedli dobrou práci a chybí záznamy, které by osvětlily transport vzorků do laboratoře. Podle něj bylo tedy klidně možné, že je někdo cestou zaměnil.

Na první pohled prostý argument nakonec stačil k tomu, aby Terezu H. propustili na svobodu.

Tereza H. nejspíš skončí u babiček, nevlastní matka ji nenávidí

Ačkoliv se Tereza H. na svůj návrat do Čech velice těší, nebude to mít v rodné zemi jednoduché, a to zvlášť v Uherském Hradišti, odkud pochází.

"Nebude to mít lehké, zbylo jen pár lidí, co se k ní neotočilo zády. Spousta jejích kamarádů ji nejprve omlouvala, ale po pár týdnech začali mluvit jinak," prozradil Expresu zdroj z Terezina blízkého okolí.

"Podle mě má tři možnosti, půjde buď k jedné z babiček, nebo k matce. K otci podle mě Tereza nepůjde, nesnáší se s jeho manželkou. Oženil se asi rok před zadržením, ta žena si vzala jeho jméno a pak Tereze nadávala, že ji celé Uherské Hradiště kvůli společnému příjmení zná jako ku*vu," tvrdí známý osvobozené pašeračky.

Kam budou kroky Terezy H. směřovat po příletu domů, se ukáže již brzy. Po vystavení veškerých propouštěcích dokumentů by měla přiletět nejdéle začátkem příštího týdne.

Terezu H. v Uherském Hradišti příliš nemusí.