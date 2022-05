Tereza H. je konečně doma: Útočiště našla u své maminky, ta jí vše odpustila

Zdroj: Profimedia

Tereza H. se po více než čtyřech letech trápení v Pákistánu konečně vrátila domů. Češka zamířila do svého rodného Uherského Hradiště a azyl nakonec nalezla u své maminky, ačkoliv spolu neměly v minulosti zrovna nejlepší vztahy. Po dlouhém odloučení ale evidentně Tereza se svou matkou opět nalezla společnou řeč.

Tereza H. po příletu do Čech zamířila do Uherského Hradiště, kde žije větší část její rodiny. Do Pákistánu sice pro pašeračku dorazil otec, bydlení jí ale nakonec nabídla matka.

"Neznala jsem ji, ale je doma. Hodně štěstí v nelehké situaci," vzkázala Tereze H. přes web CNN Prima News žena, která bydlí ve stejném městě.

"S největší pravděpodobností Tereza doopravdy přiletěla z neděle na pondělí. Na letišti ji údajně měl vyzvednout její otec a pak ji převézt do rodného města," popsala reportérka Primy Daniela Habešová. "Od sousedů jsme ale zjistili, že se Terezin otec z Uherského Hradiště před pár lety odstěhoval, ale její matka by měla být stále tady a Tereza u ní. Snažili jsme se kontaktovat i Terezinu kamarádku Simonu H., se kterou byla v osudný rok 2018 v Pákistánu. Podle rodiny Simony jsme zjistili, že ji Tereza i po svém návratu stále nekontaktovala a celá rodina Simony nechce mít s tímto případem nic společného," doplnila Habešová.

Vztahy s matkou byly narušené

Tereza H. měla narušený vztah se svou matkou už od dob dospívání.

"Tereza je vnímavá a citlivá dívka, bohužel naivní, což jsem si nikdy nemyslela. Jak dospěla do puberty, přestaly jsme si rozumět, hádaly jsme se. Pak nás to obě velmi mrzelo. Hodně toužila po tom, co měly jiné děti – chtěla úplnou rodinu," řekla krátce po zadržení Terezy její matka Reflexu.

Maminka pašeračky byla přesvědčená, že k pašování drog se její dcera uchýlila hlavně proto, že vyrůstala v chudobě. "Terka se jako každá mladá dívka ráda hezky oblékala. Naše možnosti nebyly takové, abychom si mohli dovolit drahé věci pro čtyři mladé holky. Většinou jsme vše pořizovali z levných obchodních řetězců. V dnešní době se dají celkem běžně pořídit takzvané fejky značkového zboží za pár stovek, ale to ještě neznamená, že žila v luxusu, jak se závistivě píše," bránila tehdy Terezu, ačkoliv spolu neměly téměř žádný kontakt. Více než čtyřletá pauza ale rodinu opět spojila dohromady a vypadá to, že oba rodiče přešlapy své dceři, po prožitém pákistánském pekle už dávno odpustili.

Za své chyby zaplatila

Terezu H. zadrželi celníci v roce 2018 na pákistánském letišti v Láhauru. Češka měla ve svém kufru téměř devět kilogramů heroinu a z letiště putovala ihned do cely předběžného zadržení, kde na verdikt čekala dlouhé měsíce.

Soud nakonec poslal pašeračku za mříže na osm let a osm měsíců, ze kterých si Tereza nakonec odseděla necelé čtyři roky. Díky skvělé obhajobě proslulého právníka Saif Úl Malúka se rodačka z Uherského Hradiště loni v listopadu dočkala osvobozujícího verdiktu.

Cesta domů ale opět neproběhla hladce a Tereza musela kvůli stížnosti celní správy zůstat v nenáviděné zemi dalších pět měsíců, než Nejvyšší soud definitivně rozhodl o tom, že může opustit Pákistán.