Pašeračka Tereza: Po pádu dolů nová naděje? Nečekaný zvrat v kauze!

Pašeračka Tereza Hlůšková minulý čtvrtek zažila další obrovské zklamání, její odvolací soud byl už počtvrté za sebou zrušen. Zadržená Češka tak musí čekat další měsíce, zda se dostane se svým případem na řadu. Do věznice za ní ale přišla nečekaná návštěva, která by mohla celou kauzu konečně rozlousknout!

Tereza Hlůšková se před třemi lety dostala do pořádných potíží. Do té doby se pašeračce poměrně dařilo, živila se údajně amatérským modelingem a z fotek na Instagramu to působila, že si žije na vysoké noze.

Osudový byl pro Hlůškovou leden 2018, kdy ji celníci zadrželi na letišti a našli v jejím kufru téměř devět kilogramů heroinu. I když Tereza tvrdila, že o drogách v zavazadle nevěděla, soud jí neuvěřil a poslal ji na osm let a osm měsíců natvrdo do věznice Koh Lakhpat.

Proti rozsudku se Hlůšková ihned odvolala, na druhý termín soudu ale čeká už od března roku 2019. Celkem čtyřikrát bylo stání odvoláno z různých důvodů a Tereza proto opakovaně měnila právní zástupce s nadějí na své propuštění. Veliké naděje vkládala do svého aktuálního advokáta Navída Basíra, který je špičkou na drogové případy. Basír ale nedostal ani možnost své schopnosti předvést, opět totiž došlo k přeložení případu na neurčito.

Soud byl počtvrté odložen, případ Hlůškové se může táhnout další roky

Tereza Hlůšková se soud minulý čtvrtek velice upínala, dokonce si ušila vlastnoručně šaty, ve kterých plánovala po třech a půl letech opustit vězeňské brány. Nakonec ale vše dopadlo jinak.

"Odvolání Terezy nebylo možné znovu vyslechnout. Vrchní soud v Láhauru opět zrušil odvolací harmonogram," informoval Blesk pákistánský novinář Alí Aršád s tím, že soudci Málik Šehzád Chán a Vahíd Chán jsou zaneprázdněni a proto Terezin případ opět odložili na neurčito.

Toto rozhodnutí položilo Hlůškovou na kolena, do odvolacího soudu totiž vkládala všechny naděje a nyní může trvat další týdny i měsíce, než dostane nový termín. V zoufalé situaci se ale objevilo nové světlo na konci tunelu, zadržené Češce se ozval právník, kterého už v minulosti prosila o pomoc.

Hlůškové se nečekaně ozval Saif ul Malúk, o pomoc ho prosila už před rokem

Do věznice dorazil v den velikého zklamání za Terezou Hlůškovou Saif ul Malúk, který patří mezi světoznámé advokátské hvězdy. Pašeračka se před ním rozplakala a povyprávěla mu detailně o svém případu.

Zkušený právník jí pak dle informací zmíněného webu přislíbil, že se jí pokusí společně s Basírem pomoci! Hlůšková tak bude mít hned dva právníky. O pomoc prosila známého advokáta již před rokem, k setkání ale došlo až nyní.

Známá vězeňkyně nyní věří, že dva schopní právníci by mohli konečně dosáhnout jejího vytouženého propuštění! Vzhledem k nevypočitatelnosti místních úřadů ale ani před dobré zprávy zatím nemá Hlůšková vyhráno. Necháme se tedy překvapit, jak se bude kauza dál vyvíjet.

Případ Terezy Hlůškové budí velikou pozornost médií po celém světě

#youtube|PErIRPCxQkM|8s#