Tereza Hlůšková: Soud zazdil poslední naděje, hrozí jí doživotí!

Přesný termín odvolacího soudu zatím nebyl stanoven a nikdo si netroufá odhadnout, jak dlouho bude trvat, než se určí. Dle informací Blesku by k tomu mělo dojít v příštích týdnech, vzhledem k neustálému posouvání ale nemusí být definitivní.

Ačkoliv se Hlůšková na soud upíná jako na naději, žalobce stále trvá na zvýšení trestu a proto by odvolací soud mohl dopadnout doslova tragédií!

Mladé Češce v krajním případě hrozí pětadvacet let až doživotí. Jelikož Tereza psychicky na dně i z necelých devíti let, horší rozsudek by nejspíš nerozdýchala. Nezbývá než vyčkat, jak se bude napínavá kauza vyvíjet! Hlůšková ale nejspíš ve vězení ještě zažije krušné chvilky…