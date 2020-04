Tereza Hlůšková: Izolace kvůli pandemii trvá, pašeračku drží nad vodou dopisy!

V minulosti vždy za Terezou Hlůškovou docházel do věznice novinář Alí Aršád, který dodával do Čech informace o pašeračce, ani on ale nyní do budovy nesmí!

Server TN.CZ uvedl výpověď Mariany Wernerové z tiskového odboru ministerstva zahraničí, která lépe popsala situaci. "Věznice, ve které česká občanka pobývá, je uzavřena pro návštěvy, stejně jako všechna ostatní zařízení v zemi. Režim je omezen podobně jako v českých věznicích!"

Jediný styk s okolím má aktuálně Hlůšková díky dopisům od rodiny, které jí jsou přes český konzulát pravidelně doručované. Podpora rodičů samozřejmě Tereze vždy zvedne náladu, převážně je ale depresivní a celé dny pláče. Začíná si totiž uvědomovat, že její sen o propuštění možná zůstane jen snem a vyplní se nejhorší scénář, že si bude muset odpykat trest v plné výši. Kdy dostane náhradní termín soudu ale nikdo neví, kvůli pandemii se to ale může prodloužit na další měsíce. Hlůškové tak nezbývá než dále vyčkávat a modlit se…