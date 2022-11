Chybí jí peníze: Hlůšková kápla božskou a přiznala, že nesplní, co slíbila

Zdroj: Profimedia

Tereza Hlůšková si na Instagramu vylila srdce svým sledujícím a přiznala, že vydání slíbené knihy bude nejspíš trvat roky, pokud vůbec kdy spatří světlo světa. Důvodem je dostatek financí.

Tereza Hlůšková po propuštění z pákistánského vězení, kde strávila za pašování bezmála devíti kil heroinu téměř čtyři roky, plánovala svůj příběh sepsat do knihy.

"Přemýšlela jsem a přemýšlela a konečně se rozhodla. Knížka bude. Denně mi píše mnoho lidí a ptají se, jestli a kdy bude kniha. A já si říkám, proč ne? Mám tolik příběhů, historek, vtípků, že by byla škoda, abych to nezpracovala," lákala Tereza Hlůšková své sledující na Instagramu. Ve chystaném díle chtěla sepsat pravdu o tom, co se vlastně odehrálo v roce 2018, kdy skončila za mřížemi.

"V knížce bude jak pravda o tom, jak to celé bylo, tak příběhy z basy a ze soudů. Budeme psát o tom, kdo mi opravdu pomohl a kdo se jen přiživoval. Bože, já se tak těším. Strašně mě baví mluvit o věznici, protože teď už to beru opravdu s humorem. Tak děcka, doufám, že tyto Vánoce už nedostanete pod stromeček jen ponožky a svetr se Santou. Děkuji všem za přízeň. I když nestíhám odpovídat na všechny zprávy, tak si toho moc moc vážím a dodává mi to energii jít dál a přemýšlet nad věcí, jako je třeba ta kniha," těšila se Hlůšková. Pašeračka byla odhodlaná knihu dokončit do Vánoc, nakonec ale své plány musela změnit.

Je to finančně náročné

Tereza Hlůšková natěšeným fanouškům na sociální síti vysvětlila, proč nemůže v této chvíli dostát svému slibu a do Štědrého dne knihu vydat.

"Natáčím tohle abyste to slyšeli ode mě. Knížka nakonec fakt nebude. Možná jestli třeba někdy, tak za pět let. Nevěděla jsem, že to bude tak finančně náročné," ozvala se bývalá pašeračka, která se po návratu do Čech živí jako servírka.

"Asi to zapůsobí na moji psychiku, ale nevím, jestli bych úplně zvládla se zaměřit na jednu věc a psát knihu rok. Člověka, který normálně pracuje a přemýšlí nad tím jak zaplatí nájem, telefon a jestli vůbec vyjde nebo co se stane, když bude nemocný, tak prostě nemá myšlenky na psaní," kápla Tereza božskou. "Tohle je realita a já už jsem se konečně probudila. Tohle asi nevyjde, je to škoda, mrzí mě to," omluvila se Hlůšková za své selhání. Od sledujících se ale dočkala podpory a houfně jí začali radit, aby na dokončení díla sehnala sponzory. Zda se to ale nakonec rodačce z Uherského Hradiště povede, ukáže až čas.