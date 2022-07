Kdo se přiživoval a kdo pomohl? Hlůšková chce sepsat svoje zážitky z vězení

Zdroj: Profimedia

Tereza Hlůšková se rozhodla, že o svém životním příběhu vydá knihu. Známá pašeračka chce shrnout celý svůj příběh a zážitky z pákistánského vězení, kde strávila téměř čtyři roky. Za tu dobu například přečetla téměř 300 knih a naučila se plynně mluvit urdštinou. I toto chce rodačka z Uherského Hradiště popsat vlastními slovy v připravovaném díle.

"Přemýšlela jsem a přemýšlela a konečně se rozhodla. Knížka bude. Denně mi píše mnoho lidí a ptají se, jestli a kdy bude kniha. A já si říkám, proč ne? Mám tolik příběhů, historek, vtípků, že by byla škoda, abych to nezpracovala," nalákala Tereza Hlůšková své sledující na Instagramu. Ve své knize by prý ráda napsala pravdu o tom, co se vlastně odehrálo v roce 2018, kdy skončila za mřížemi.

"V knížce bude jak pravda o tom, jak to celé bylo, tak příběhy z basy a ze soudů. Budeme psát o tom, kdo mi opravdu pomohl a kdo se jen přiživoval," slibuje Hlůšková budoucím čtenářům knihu plnou nevšedních zážitků.

"Bože, já se tak těším. Strašně mě baví mluvit o věznici, protože teď už to beru opravdu s humorem. Tak děcka, doufám, že tyto Vánoce už nedostanete pod stromeček jen ponožky a svetr se Santou. Děkuji všem za přízeň. I když nestíhám odpovídat na všechny zprávy, tak si toho moc moc vážím a dodává mi to energii jít dál a přemýšlet nad věcí, jako je třeba ta kniha," dodala Tereza, která během krátké chvilky nasbírala na sociální síti přes 24 tisíc fanoušků. Jako ochutnávku pak rovnou sdílela jeden ze svých příběhů o tom, jak se naučila plynně mluvit řečí zvanou urdu.

Bránit jsem se nemohla

"Chci napsat pár slov o URDU. Ptáte se mě, jestli jsem se to opravdu naučila. Když mě zavřeli, bylo to hrozné. Vedoucí, bachařky a spoluvězeňkyně se bavily v urdu, hádám o mně, a smály se. Mně bylo jasné, že mě pomlouvají, ale bránit jsem se nemohla, tak jsem se jen usmívala. Mluvila jsem anglicky, ale ne plynule. Poté jsem začala číst anglické knihy a zdokonalila jsem se v angličtině. Ale pořád mi nešlo urdu. Nějaký ten pozdrav, mám se dobře a jmenuji se Tereza, jsem uměla, ale to bylo vše. Když mi dali trest, přestala jsem komunikovat se soudci, policisty a právníky a byla zavřená dva a půl roku na cele. A v té době to tak nějak přišlo. Spoluvězeňkyně za mnou chodily a vždy bylo: Víš, co se dnes stalo? Blah blah blah… Já jsem se usmívala, vůbec jsem nechápala, o čem holky mluví ale tak nějak mi to pomohlo. Postupně jsem se naučila fráze jako: v kolik je dnes vizita? Máš rajče? Zavolej mému právníkovi. Uplynul rok a já začala mluvit urdu. Dostalo se to až do té fáze, že když přišel kdokoliv na vizitu (ředitel věznice, soudce, ministr, NGO), anglicky jsme nemluvili," popsala Tereza Hlůšková nelehké začátky ve věznici Kot Lakhpat.

Nakonec se jí znalost cizí řeči vyplatila i po propuštění z vězení. Další půlrok totiž bydlela Tereza stále v Pákistánu, kde je angličtina spíše vzácností a vyčkávala na finální rozhodnutí soudu.

"Když mě pustili z vězení a přiletěl za mnou můj taťka do Pakistánu, chodili jsme do obchodů, ale tam anglicky moc neuměli. Takže se můj taťka, který mluví plynule anglicky, na něco zeptal a oni řekli : No English! A přišla jsem na řadu já. Promluvila jsem v urdu a oni odpadávali. Asi ještě neviděli bílou holku, která takhle valí v jejich jazyce. Někteří mi ani nevěřili, že jsem z Evropy a měli mě za pathanku, což je Pákistánka, která žije na severu Pákistánu. Není tam takové horko, jako třeba v Lahore, a proto jsou ti lidé bělejší a někteří mají světlé vlasy a zelené oči. Ale mně to nevadilo, často jsem hrála s nima a představovala se jako Aisha. V bazaru to pomáhalo. Chtěli mi prodat halenku za 3000 rupií a když zjistili, že jsem "Pákistánka" a nemůžou mě okrást, tak hned o tisícovku slevili. Každopádně psaní není tak lehké a tak se to stále učím. Prý se musím naučit psát, kdyby třeba chytili Pákistánce v Česku a já překládala. To mi přijde zbytečné, protože oni sami moc psát neumí," dodala Hlůšková, která se hodlá v budoucnu věnovat i překladům.

Tereza Hlůšková chce lidem převyprávět svůj příběh