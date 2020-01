Tereza Hlůšková: Pašeračka se opět chytá naděje na propuštění!

Z jednání soudu je jasné, že nejsou zrovna nakloněni na straně Hlůškové. Kdyby stejný přestupek spáchal místní občan, okamžitě by dostal doživotní trest.

Obžaloba proto stále trvá, že bude u odvolacího soudu požadovat pro pašeračku 25 let natvrdo! Takový rozsudek by nejspíš Tereza neunesla, jelikož stále věří na zázrak a chce co nejdříve ke své rodině do Čech.

Problém je v tom, že se celá kauza neustále natahuje a úřady případ Hlůškové několikrát odložily. Tereza věřila, že soud proběhne ještě před Vánoci, což se nestalo. Po zprávě o přesunutí termínu se uzavřela bývalá eskortní pracovnice do sebe a odmítala jakýkoliv kontakt s okolím. Pak ale přišla záhadná věštba!