Tereza Hlůšková je zamilovaná až po uši: První společné fotky s fotbalistou

5

Tereza Hlůšková

Zdroj: Profimedia

Sdílej článek:

Tereza Hlůšková si po návratu z Pákistánu užívá svobodu a to se vším co k tomu patří. Bývalá pašeračka má práci, nové bydlení, ale taky čerstvou lásku. Rodačka z Uherského Hradiště je po uši zamilovaná do fotbalisty Mariána Kováře a čerstvou láskou se už dokonce pochlubila sledujícím na sociální síti.

Tereza Hlůšková byla ještě poměrně nedávno spojována se zápasníkem MMA Michalem Kotalíkem, jejich románek ale neměl dlouhého trvání, což se dalo očekávat. Osvalený bijec se totiž od začátku k bývalé pašeračce příliš nehlásil a naší redakci přiznal, že se necítí být zamilovaný. "Momentálně zamilovaný nejsem. Upřímně jsem po poslední zkušenosti už docela opatrný, navíc vztah je náročný na čas a energii a já teď potřebuji tohle investovat hlavně do toho návratu. Neříkám ale, že se s nikým nevídám a že se něco možná rýsuje. Jak říkám, jsem opatrný a nechávám vše přirozeně dozrát, což si myslím je na mě, který vždycky byl hrozně hrr, docela slušný pokrok," svěřil se nedávno Kotalík kafe.cz. Krátce na to oznámila dvojice, že je mezi nimi definitivní konec. Hlůšková ale dlouho sama nezůstala, do její sítě se tentokrát lapil další sympatický sportovec. Blond vlasy a fešný fotbalista Tereza Hlůšková svého nového partnera odkrývala sledujícím na Instagramu postupně. Nejprve sdílela fotky společných kartáčků v koupelně a o pár dní později se pochlubila snímkem vysekaného břicha Mariána Kováře s tím, že si na něj bude muset pořídit zbrojní pas. Dnes už se ale hrdličky neskrývají a na sociální síti sdílí společné chvilky s fanoušky. "Jestli najdeš v životě cestu bez překážek, určitě nikam nevede," připsala Hlůšková k momentce, na níž se zamilovaně líbá s Kovářem. Tereza vedle nového muže jen kvete a výrazně změnila svou image. Vlasy si odbarvila na peroxidovou blond, takže vypadá jako v době, kdy jí zatkli na letišti v Láhauru za pašování drog. Hlůšková už se láskou k fotbalistovi netají