Tereza Hlůšková a Michal Kotalík se rozešli: O vztah nešlo, tvrdí zápasník

Zdroj: Profimedia

Tereza Hlůšková a Michal Kotalík se rozešli. Dvojice, kterou pojila kriminální minulost, se prý přestala stýkat kvůli vzdálenosti. Bijec MMA ale tvrdí, že údajný vztah nikdy nepřekročil hranice kamarádství s výhodami.

Tereza Hlůšková a Michal Kotalík se začali scházet před pár týdny. Dvojice se seznámila skrze Instagram a oba přiznali, že je k sobě táhne právě kriminální minulost. Zatímco Tereza prožila téměř čtyři roky v pákistánském vězení za pašování heroinu, Kotalík má za sebou tři a půl roku za mřížemi kde skončil za napadení.

Ještě nedávno to vypadalo, že láska mezi bývalými zločinci jenom kvete. Hlůšková fandila na dálku Kotalíkovi během jeho důležitého zápasu v Oktagonu a on za ní následně přijel do Uherského Hradiště.

V rozhovorech ohledně vztahu s Hlůškovou byl Kotalík ovšem od samého začátku velice zdráhavý. "Momentálně zamilovaný nejsem. Upřímně jsem po poslední zkušenosti už docela opatrný, navíc vztah je náročný na čas a energii a já teď potřebuji tohle investovat hlavně do toho návratu. Neříkám ale, že se s nikým nevídám, takže se něco možná rýsuje," řekl nám nedávno zápasník. Románek ale nakonec neměl dlouhé trvání.

Rozešli se v dobrém

"Tereza a Michal spolu už několik dní nejsou," prozradil Expresu člověk z blízkosti páru, který si nepřál být jmenován.

"Hlavní problém byl ve vzdálenosti. Tereza nemá auto ani řidičák a nemohla tak za Michalem jezdit. Navíc je pořád v práci a on také nemá času na rozdávání. Rozešli se ale v dobrém. Vlastně to ani nebyl tolik vztah, spíše se vídali a psali si a táhlo je to k sobě," dodal informátor, který má k Hlůškové i Kotalíkovi blízko.

K rozchodu se pak vyjádřil i samotný zápasník. "My jsme spolu ani nebyli," sdělil obávaný ranař s přezdívkou Iron Man.

Hlůškovou a Kotalíka pojila zkušenost z vězení