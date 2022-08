Rozchod? Kotalík na podporu Hlůškové nereagoval, zamilovaný nejsem, řekl

Zdroj: Se souhlasem Michala Kotalíka

Michal Kotalík se velice těšil na svůj víkendový zápas na Štvanici a věřil, že po čtyřech letech v kriminále bude pro něj boj v Oktagonu znamenat veliký comeback mezi hvězdy MMA. Jeho soupeř, Nor Magnor, ho ale nakonec "uškrtil" už ve druhém kole. Na tribuně mezi fanoušky k překvapení všech chyběla Tereza Hlůšková, se kterou se Kotalík údajně poslední týdny vídá. Proč nedorazila?

Pro Michala Kotalíka byl sobotní zápas na Štvanici velice zásadní. Galavečer Oktagon 34 nabídl mnoho atraktivních soubojů. Kromě hlavní bitvy mezi Karlosem Vémolou a Srbem Aleksandarem Iličem budil u fanoušků pozornost právě očekávaný návrat Kotalíka, který se teprve koncem loňského roku vrátil z vězení. Comeback ale nedopadl podle jeho očekávání a zápas skončil předčasně pro něj už v druhém kole.

"Strašně jsem si přál vrátit se vítězně. Na druhou stranu si myslím, že to byl pěkný zápas, Magnor to nedostal zadarmo, ale všechna čest vůči němu. Velice mě překvapil," napsal Kotalík po prohře na svůj Instagram.

"Měl jsem ho za čistého postojáře, on to ale pořád bral na zem, snažil jsem se mu vzorovat, jak to šlo. Jsem ještě trochu pochroumaný. Jsou to ale válečnické šrámy, za které jsem rád, už jsem zažil horší prohry," dodal bijec, který nešetřil chválou vůči svému soupeři.

Hlůšková fandila u televize

Fanoušci Michala Kotalíka s napětím očekávali, zda na Štvanici dorazí fandit i Tereza Hlůšková, se kterou se Kotalík poslední týdny vídá. Bývalá pašeračka heroinu se ale v hledišti nakonec neukázala.

Podle informací Expresu se Tereza na Štvanici vůbec nechystala, jelikož byla ten den v práci a Kotalíkovi držela palce u televize.

"Byla v práci a do Prahy to má hodně daleko. Navíc jejich vztah není ještě na takové úrovni, aby se na veřejnosti ukazovala jako Michalova oficiální partnerka," prozradil zdroj stejného webu, proč Tereza nepřišla svého milého podpořit. Románek této dvojice ale prý i nadále pokračuje. "Měli už pár schůzek a brzy se uvidí znovu. Tereza Michalovu prohru hodně prožívala, byla z toho moc smutná," dodal informátor. Hlůšková pak vyjádřila zápasníkovi podporu alespoň na sociální síti. "Buď na sebe pyšný! Shazování, trénink, soustředění se. Nedal si mu to jen tak a bojoval až do konce! Za mě respekt," napsala Tereza do komentářů.

Zápasník ovšem nereagoval. "Momentálně zamilovaný nejsem. Upřímně jsem po poslední zkušenosti už docela opatrný, navíc vztah je náročný na čas a energii a já teď potřebuji tohle investovat hlavně do toho návratu. Neříkám ale, že se s nikým nevídám a že se něco možná rýsuje. Jak říkám, jsem opatrný a nechávám vše přirozeně dozrát, což si myslím je na mě, který vždycky byl hrozně hrr, docela slušný pokrok," řekl už dříve pro kafe.cz.