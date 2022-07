Tereza Hlůšková se nestydí: MMA zápasníka sama pozvala na schůzku

Zdroj: Profimedia

Tereza Hlůšková si naplno užívá nabyté svobody. Osvobozená pašeračka si už našla práci servírky, stala se hvězdou Instagramu a dokonce potkala osudového muže, se kterým ji spojuje temná minulost.

Tereza Hlůšková strávila téměř čtyři roky za mřížemi pákistánské věznice Kot Lakhpat za pašování heroinu. Ze svých chyb se ale poučila a nyní začíná zcela novou životní etapu.

Rodačka z Uherského Hradiště si našla zaměstnání, na Instagramu nasbírala během pár dní přes dvacet tisíc sledujících a popularita na sociální síti jí přihrála do cesty novou lásku.

Partnerem Terezy je MMA zápasník Oktagonu Michal Kotalík, který má za sebou též kriminální minulost a pobyt ve mřížemi.

Stačil o ni típnout cigáro

Michal Kotalík si odseděl celkem 3,5 roku za napadení v opilosti. Zápasník tehdy bránil svou přítelkyni.

"Kecali jsme a lehce popíjeli, i když já tedy moc ne, protože jsem měl krátce před zápasem. A netancoval jsem. Ta moje ale tancovat chtěla a zeptala se, jestli tedy může jít na parket s ním. Byl sice dost opilý, ale u našeho stolu se choval slušně, tak jsem řekl, proč ne. Pak jsem ale stál u baru a vidím, jak ji začíná mlátit, jak se k ní chová fakt hnusným způsobem. Než jsem se k nim dostal, ještě o ni stačil típnout cigáro. Tak jsem ho rychle vzal do mezipatra a tam to všechno začalo. Začal jsem na něj silně řvát. Ale fakt přísahám, že v tu chvíli jsem ho ještě nechtěl mlátit, jen vyhodit pryč. Křičel jsem na něj s tím, co si to jako dovoluje. On mi na to řekl, že já jsem stejně jen arogantní č*rák a ona pouze debilní k*rva. A vrhnul se na mě. Já mu fakt z reflexu zasadil pár ran a jedna z nich mu prý měla poškodit slezinu. Já si nic takového nevybavuji, ale asi ano. Pak už tam vtrhli jeho kámoši a on spolu s nimi zdrhnul někam pryč. Od té doby jsem ho neviděl. Až mi za půl roku zazvonila u dveří policie s tím, že jsem způsobil těžké ublížení na zdraví," popsal Kotalík webu kaocko.cz, co se vlastně stalo.

Právě zkušenost z vězení prý spojují Michala s Terezou nejvíce.

Stejný pohled na život

"Máme stejný smysl pro humor a po tom, čím jsme si oba prošli, i pohled na život. Lidé, kteří neseděli, se vás mohou pokusit chápat, ale pravda je, že odnětí svobody pochopí jen někdo, kdo ho prožil," svěřil se Michal Kotalík pro Expres a dodal, že se s Terezou Hlůškovou seznámil na Instagramu, kde jí okomentoval fotku a ona ho pozvala na schůzku.