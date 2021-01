Pašeračka Tereza Hlůšková: 3. výročí v base byl horor. Bez vody i elektřiny!

"Ve vězení došla voda, což způsobilo, že ona i další zadržené měly problémy se umýt. Tereza strávila v temnotě celou noc a nemohla kvůli výpadku proudu spát a následující den dostala pozdě snídani," popsal Alí Aršád výše zmíněnému webu.

Tereza Hlůšková sice stále věří, že se nakonec dostane domů předčasně, zároveň ale ve svém nedávném dopise napsala, že je smířená i s možností odsedět si svůj trest v plné výši.

"Chci říct, že každý dělá chyby, což je sice klišé, ale něco na tom je. Já se ze svých chyb poučila, změnila jsem se a nemůžu se dočkat domů. Jestli to bude příští rok, nebo za zbývajících pět let, nevím," tvrdí smířeně pašeračka. Jak její případ dopadne a zda se nad ní místní soudce nakonec slituje, to ukáží až příští měsíce.