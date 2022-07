Ženské byly špinavé a měly vši: Tereza Hlůšková otevřeně komentuje kriminál

Zdroj: Profimedia

Tereza Hlůšková si naplno užívá nabyté svobody a s fanoušky na sociální síti pravidelně sdílí vzpomínky z pákistánského kriminálu, kde prožila bezmála čtyři roky. Tentokrát se bývalá pašeračka rozpovídala o stravě ve vězení Kot Lakhpat.

Tereza Hlůšková během pár dní nasbírala na Instagramu přes dvacet tisíc fanoušků a nyní sociální síť využívá k šíření svých zážitků z vězení.

Hlůšková za pašování téměř devíti kil heroinu dostala u soudu osm let a osm měsíců natvrdo, nakonec si odseděla necelé čtyři roky.

Z kriminálu si odnesla Tereza mnoho zážitků, naučila se plynně cizí řeč a přečetla téměř tři sta knih. Podmínky k žití ale byly velice náročné, zvlášť pro evropskou dívku zvyklou na luxus.

Problémy se žaludkem a zavšivená polévka

"Zrovna jsem vyšla z vězení, takže jsem byla bledá jako ředitel vápenky a hubená, jakoby mi nedali rok najíst. Ale tak to vůbec nebylo, nebojte se. Často se mě lidé ptají, co jsem ve vězení jedla. Každý den nám nosili jídla. Vařili je vězňové, muži, protože kdyby jídlo vařily ženy, asi bychom si nepošmákli. Ženské byly celkově špinavé, nic moc hygiena a měly vši. A na zavšivenou polévku jsem tedy opravdu chuť neměla. Na snídani byla placka zvaná roti s čajem. Na oběd většinou luštěniny a na večeři kousek kuřete nebo brambora, která plavala v mastné vodě jako opuštěná bojka," popsala Tereza Hlůšková, jak vypadalo stravování ve věznici Kot Lahkpat. Nakonec si ale prý na skromná jídla zvykla.

"Co se týče obědů, tak ty mi ze začátku chutnaly. Já jsem všežravec a když jsem si do pálivého cizrnového něčeho natrhala kousky chleba, tak mi přišlo, že jím guláš s knedlíkem. Později jsem ale mívala problémy s žaludkem a tak přešla na jinou stravu. Tzn. rýže, těstoviny, různé zeleninové pokrmy, dostatek fresh vegie a ovoce. Hodně zeleného čaje na digesting a vše bylo OK. Na fotce držím pákistánské jídlo, zvané salen, který se skládá z jakéhokoliv druhu zeleniny. Zelí, špenát, květák, mrkev, brambory, hrášek, cokoliv. A když se to dobře okoření tak ani nepoznáte, že to jídlo postrádá kus masa," dodala rodačka z Uherského Hradiště s tím, že se během pobytu naučila místní jídla sama připravovat.

"Pakistánská jídla jsem se naučila vařit ve vězení, ale bohužel, na českou svíčkovou si ještě netroufnu," uzavřela.

Jídlo v Kot Lakhpat připravují vězni sami