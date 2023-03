Tereza Hlůšková se vrací do minulosti: Vše začalo podivným focením ve Francii

Zdroj: Profimedia

Tereza Hlůšková původně plánovala o svém dobrodružství s pašováním heroinu napsat knihu. Nakonec se ale rodačka z Uherského Hradiště rozhodla svůj příběh převyprávět na placené platformě Herohero, kde postupně odhaluje detaily své cesty do Pákistánu, po které skončila několik let ve věznici Kot Lakhpat. V posledním videu bývalá pašeračka popsala svou první cestu do Láhauru.

Tereze Hlůškové se v roce 2018 doslova převrátil život vzhůru nohama, když ji na letišti v pákistánském Láhauru zatkli celníci a v jejím kufru našli bezmála devět kilo čistého heroinu. Za pašování drog Česku odsoudil místní soud na osm let a osm měsíců natvrdo, z nichž si téměř polovinu odseděla.

Díky špičkovému advokátovi se nakonec loni Hlůšková vrátila do rodné země a snaží se žít zcela normálním životem. Tereza se živí jako servírka, našla si přítele a postupně veřejnosti odhaluje svoji verzi celého příběhu.

Tereza se z Belgie, kde pracovala jako společnice, dostala do Manchesteru a následně nějaký čas bydlela u Pákistánce, který jí vyřizoval vízum na ambasádě. Hlůškové se v té době setkala se spoustou podivných lidí. Například jeden muž měl dvě manželky a deset dětí. "Říkala jsem mu dvojí manžel. Měl jeden barák se svojí manželkou a o tři baráky dál měl další barák s manželkou," svěřila se rodačka z Uherského Hradiště a dodala, že se později dozvěděla, že tento muž dříve pracoval na ambasádě a pracoval s pasy. "Nevím, co se tam dělo, ale dřív pracovával na ambasádě, takže si myslím, že tam byla nějaká šmelina," přiznala Tereza, že už tehdy jí některé věci přišly podivné.

Katastrofa, všude špína

Tereza Hlůšková sice jako důvod cesty uvedla návštěvu kamarádky, ve skutečnosti ale do Pákistánu letěla kvůli práci modelky. Původní plán byl, že Tereza poletí z Anglie do Francie a následně do Pákistánu.

Po focení se měla vrátit rovnou do Anglie, kde měla dostat slíbený honorář, a poté domů do Česka. "Teď si říkám, jak jsem mohla být tak blbá, že tam kolem toho bylo takových okliček, když to měl být přímý let z Anglie do Pákistánu. Jenže v té době jsem si to neuvědomila," sype si Tereza popel na hlavu za svou naivitu.

Ve Francii si tři dny užívala Paříže, nafotila sérii fotek a během pobytu jí dělal doprovod jistý muž. "Když jsem přišla na hotel, tak se mi pokazil telefon. Teď postupem času si říkám, že se mi možná telefon nepokazil sám, možná mi ho on pokazil, abych tam ty fotky neměla," zavzpomínala Tereza na možný důvod ztráty fotografického materiálu.

Příjezd do Pákistánu byl pak pro Hlůškovou šok. "Vůbec jsem nechápala, když jsem to viděla. Toto byla katastrofa. Všude na zemi špína, ani ne chodníky, ale rozprášená hlína," popsala své první dojmy s tím, že se dokonce bála vyjít ven. Společně s mužem, který ji doprovázel ve Francii, se pak přemístili do domu bez elektřiny. I přes mnoho podivností si ale výlet v rámci možností užívala. "Tady jsem byla jediná blondýna, dělalo mi dobře, že na mě všichni koukali," vysvětluje nejznámější pašeračka. Nakonec se ale celý příběh začal ubírat zcela jiným směrem, než si Tereza plánovala a za svou důveřivost doplatila čtyřmi roky za mřížemi jedné z nejhorších věznic světa.

Tereza Hlůšková postupně odkrývá svou verzi příběhu